Manifestación de propietarios de As Fragas do Eume para pedir “compensaciones justas”

Los propietarios de terrenos emplazados en el parque natural de As Fragas do Eume se manifestaron este domingo, 26 de noviembre, entre Cabanas y Pontedeume, sobre el puente de la Nacional 651, para mostrar su rechazo al Plan rector de uso y gestión (PRUX) de este enclave natural perteneciente a cinco municipios, A Capela, As Pontes, Cabanas, Monfero y Pontedeume, y que fue aprobado por la Xunta a principios de marzo de este año.

La presidenta de la Asociación Parque Natural del Eume, Naturaleza y Desarrollo, María Ángeles Pita Balsa, aseguró que los propietarios lo que reclaman es un precio justo y que lo mínimo tiene que ser de 92 céntimos, solo el terreno, a lo que habría que sumar la madera.