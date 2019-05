Manifestación en As Pontes para reclamar que Endesa mantengan los beneficios sociales a sus trabajadores

Unas 1.000 personas se han manifestado en el mediodía de este martes por las calles de la localidad de As Pontes de García de Rodríguez para reclamarla a la dirección de la empresa Endesa que “no elimine los beneficios sociales de los que gozan los trabajadores en activo y los pasivos”, tal y como tiene previsto aplicar el grupo italiano Enel, propietario de la compañía eléctrica, según ha denuciado Nicasio Pena, representante del sindicato UGT en las negociaciones para lograr un nuevo convenio colectivo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pena ha recordado que la central térmica de As Pontes “fue uno de los principales centros de producción de Endesa”, criticando que “ahora nos lo traten de pagar de esta manera, ya que los benéficos sociales que tenemos han sido gracias a los salarios que perdimos en las negociaciones de los distintos convenios colectivos que hemos tenido, hasta 16”. Pena ha criticado que “gracias a la reforma que realizó el Partido Popular en el año 2012, con la eliminación de la ultraactividad, se le dio mucho margen a la empresa para no querer negociar, como es este caso, en donde llevamos más de dos años para no llegar a ningún acuerdo”.

SALARIOS DIGNOS

Hasta la localidad de As Pontes también se ha desplazado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que ha acusado a la dirección de Endesa de tratar de “seguir enriqueciéndose a costa de sacarles salarios y derechos a los trabajadores”, actitud que la nacionalista ha calificado de “inaceptable”.

Pontón ha asegurado que “tener salarios dignos no es un privilegio, es un derecho, y que en el caso de los trabajadores de As Pontes lo han conquistado a base de huelgas y de mucho esfuerzo colectivo”.

Es por ello que desde el BNG se ha posicionado a favor de “no dar un paso atrás y nos parece un auténtico robo lo que está haciendo Endesa”.

NEGOCIACIÓN

Por su parte, el alcalde de esta localidad, Valentín González Formoso (PSOE), ha reclamado que se llegue a un consenso y así ha pedido que “entre todos tenemos que velar para que este reclamación que hacen los trabajadores, que es muy razonable, ya que no intentan imponer nada, solamente buscan llevar a buen puerto la negociación, llegue a buen puerto”. Es por ello que González Formoso ha pedido que ente ambas partes “se haga un esfuerzo por llegar a un acuerdo”, mientras que otra integrante de su gobierno municipal, la primera teniente de alcalde, Montserrat García, diputada electa, ha trasladado que “la reforma laboral es un tema que tenemos que retomar inmediatamente”, en alusión al nuevo Gobierno del Estado, “sobre todo en aquellas partes que son más lesivas para los intereses de los trabajadores”.

Así, ha incidido que “las cuestiones de la ultraactividad de los convenios, que es la parte que más afecta a las reivindicaciones que se están realizando desde el ámbito de los trabajadores, tanto de activos como de pasivos en Endesa, en este caso”, ha sentenciado.