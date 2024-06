Manifestación este jueves en As Pontes para demandar garantías de empleo de las auxiliares

Los sindicatos CIG, CCOO y UGT tienen convocada para la tarde de este jueves, a partir de las 20,00 horas, una manifestación que partirá de las inmediaciones de la plaza do Carme de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) para demandar garantías de empleo para los trabajadores de las empresas auxiliares que han participado en las tareas de predesmantelamiento de la central térmica de Endesa en esta localidad y que prosigan con la obra de desmatelamiento.

Según el sindicato CIG, a través de un comunicado, a día de hoy “no está garantizada la continuidad en el empleo de todo el personal de las auxiliares ni las condiciones de trabajo que se les van a ofrecer” en dichos trabajos.

Inciden desde la parte social que en el encuentro celebrado en la tarde de este martes en Santiago, con la presencia de la Xunta, Ayuntamiento de As Pontes y Endesa, que la empresa eléctrica traslado que en el mejor de los casos “hasta dentro de diez días no decidirá a que empresa le va a adjudicar las tareas de desmantelamiento”, a lo que hay que añadir que “la licencia de obra no está concedida, el tiempo del proceso de selección, contratación del personal y creación del nuevo centro de trabajo”, motivará que “pasarán meses hasta que los trabajadores de las auxiliares se incorporen a las obras de desmantelamiento".

FIN DE CONTRATOS

Según el secretario nacional de CIG-Industria, Xoán Xosé Bouzas Aboi, “estos trabajadores de auxiliares se irán al paro el próximo viernes”, día 15, y que de esta forma se “incumple así y nuevamente el compromiso de continuidad del empleo y la promesa de una transición justa” y que “este proceso no se haría a cuenta de las prestaciones del paro del personal”.

El representante del sindicato nacionalista también ha incidido en que en los últimos meses “se ocultaron las condiciones en las que se contrató al personal, no se informó de cuáles eran las compañías subcontratadas” y que todo ello “se hizo con el consentimiento de Endesa, en donde estas subcontratas no aplicaron el convenio del metal, como era preceptivo, y ni siquiera se le mantuvieron las condiciones previas al personal que venía de las auxiliares".

Por último, ha detallado que “el compromiso era que el personal de las auxiliares encadenaría el trabajo en la central con las tareas de predesmantelamiento, pero no se cumplió” y que por ello “hubo personal que ya se quedó atrás por la aplicación de regulaciones de empleo”, mientras que “otro se tuvo que buscar la vida por las precarias condiciones que se le ofrecían y otro que ahora echará meses en el paro”, y que cuándo se cerró la central en el mes de noviembre “había más de 70 personas en las auxiliares, pero a día de hoy quedan sobre quince, y sin ningún tipo de garantía”.