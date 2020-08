Luz verde al proyecto de la cooperativa Canal IV en As Pontes

El pleno del Ayuntamiento de As Pontes dio luz verde, durante la celebración de una sesión extraordinaria urgente, con los votos a favor del grupo de gobierno y el Partido Popular, a la aprobación provisional del proyecto de modificación puntual de las normas subsidiarias del Canal IV que permitirá la construcción de 100 viviendas, en régimen de cooperativa, y que supondrán una inversión de 20 millones de euros.

La modificación, que cuenta con informes sectoriales favorables de todos los órganos consultados y sobre la que ya no cabe interponer ningún recurso, permitirá acomodar la norma urbanística del ámbito de la Canal IV, vigente desde el año 1985, momento en el que los terrenos estaban ocupados por la antigua explotación minera, transformándolo de rústico a suelo urbanizable. De este modo, este ámbito urbanístico ajustarse a la realidad de un espacio que se encuentra en contacto con la malla urbana de la villa, rodeado de viarios y aceras, sin quitarle edificabilidad la ningún ámbito urbanístico del ayuntamiento de As Pontes y permitiendo la ejecución de un proyecto estratégico y de interés público para el municipio.

"Esta modificación también permitirá dar respuesta a las necesidades del vecindario, ofreciéndole la un centenar de familias pontesas la posibilidad de construir sus propias viviendas, favoreciendo el asentamiento de población. Son cien vecinos y vecinas que creen en este pueblo y que están dispuestos a realizar una de las mayores inversiones urbanísticas de la provincia, en unos momentos que no son los mejores para el pueblo de As Pontes" subrayó el edil de Urbanismo, Antonio Alonso durante la sesión plenaria. El concejal también puso de manifiesto los beneficios que el proyecto reportará al municipio, ya que la "tarde-noche los socios cooperativistas los que asuman los costos del proyecto, valorado en 20 millones de euros, no teniendo el Ayuntamiento que hacer frente a ningún gasto.