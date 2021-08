Los vecinos de Monfero se levantan en contra de la instalación de aerogeneradores en su territorio

El municipio de Monfero tiene en torno a 1.900 habitantes. Sus vecinos disfrutan de un modo de vida rural, alejados del alboroto de las urbes. Sin embargo, muchos de ellos se han visto obligados a desatender sus labores habituales para hacer frente a una batalla: la del viento. Su historia se repite por toda Galicia.

“Nos enteramos de que había polígonos proyectados sobre nuestras casas por una publicación del BOE”, cuenta a Efe la integrante de la plataforma vecinal ‘Monfero di Non’, Vanesa Castro, quien no olvida la fecha del 1 de junio de 2021, el día en el que conoció el proyecto del parque eólico Pena do Corvo. Después, descubrieron el de Taboada.

Desde el primer momento, los vecinos se reunieron y decidieron montar una plataforma. Lo hicieron tras ponerse en contacto con el colectivo ‘Aire Limpo nas Mariñas-Mandeo’, de los municipios de Aranga, Coirós y Oza-Cesuras, porque “el apoyo de unas plataformas a otras es fundamental” para “trabajar en coordinación, pero de forma local”.

PROYECTOS

El proyecto de Pena do Corvo, de Iberdrola, prevé la instalación de 58,5 megavatios y proyecta trece aerogeneradores que atravesarían el municipio desde Caaveiro hasta el Convento de Monfero. Los vecinos, que condenan también la afectación al Parque Natural de As Fragas do Eume, reunieron cerca de 2.000 alegaciones.

Por su parte, el parque eólico Taboada, promovido por EDP, con potencia de 74,4 megavatios, contempla doce aerogeneradores con una altura total de 248 metros. Cuando supieron de su existencia ya había finalizado la fase potestativa.

“No son parques, son polígonos industriales sobre nuestras tierras. Es un atentado contra nuestras vidas”, remarca Castro, quien tiene una explotación apícola que se vería afectada. “Estarían a 500 metros de las casas”, subraya.