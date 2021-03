Los transportistas del carbón insta a Endesa “a sentarse a negociar” y “no a mandarnos a la Guardia Civil"

El presidente de la Asociación de Transportistas de Carbón de As Pontes (ATCAP), “Cholo” Bouza, ha instado a los directivos de Endesa “a sentarse en una mesa a negociar” y “no a mandarnos la Guardia Civil, tal y como están haciendo, porque con la Guardia Civil no arreglamos nada, ya que lo único que pueden hacer es ponerse allí”.

El representa de los transportistas también ha acusado a los representantes de la empresa eléctrica de mentir, ya que “ellos aseguran que la central térmica está cerrada, cuando eso es mentira, la situación quien la tiene que arreglar es Endesa, sentarnos a todos, hablar y ver lo que se va hacer ya de una vez, que no nos sigan engañando, ya que por ahí van los tiros”.

ENTRADAS Y SALIDAS CERRADAS

Desde la tarde del pasado jueves, 4 de marzo, varios de los trailers que habitualmente son empleados para transportar el carbón que llega al puerto exterior de Ferrol destinado a esta central térmica de As Pontes de García Rodríguez permanecen “estacionados” ante las dos entradas y salidas que tienen el complejo energético, en una acción de protesta para reclamar “una transición justa”.

Personal ante la entrada del ciclo combinado - FOTO: Cedida

“Ahora mismo la cosa está bastante complicada”, ha detallado Bouza, ya que “también están protestando los trabajadores de las auxiliares, los sindicatos, el pueblo entero, representado por las asociaciones de empresarios y comerciantes” y por ello ha instado a los directivos de Endesa a “sentarse, llamarnos y no tenemos que ser nosotros los que nos tengamos que poner a discutir con la Guardia Civil, que no lo vamos a hacer”.

CORTES PUNTUALES

Por último, el presidente de Asociación de Transportistas de Carbón de As Pontes ha aseverado que “mienten como siempre, continúan mintiendo, ya que la central no está cerrada, ellos no entran a trabajar porque no quieren”.

Una pequeña barricada en las proximidades de la central térmica - FOTO: Cedida

Por otra parte, a primera hora de la mañana de este lunes, 8 de marzo, tanto los transportistas como los trabajadores de auxiliares y de Endesa han cortado de manera momentánea el acceso tanto a la central térmica como al ciclo combinado, situado en las inmediaciones, con el objetivo de “Gobierno central, Xunta y Endesa concreten el futuro de los trabajadores”, según han apuntado fuentes sindicales.