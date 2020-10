Los transportistas del carbón bloquean por quinto día consecutivo las salidas de la térmica de As Pontes

Los transportistas que durante los últimos años se han venido ocupando de abastecer de carbón la central térmica que Endesa tiene en As Pontes protagonizan este lunes, por quinto día consecutivo, un bloqueo de las salidas de este complejo industrial, para evitar que se puedan retirar dos bombas que estaban destinadas a los grupos 3 y 4, pero que no se llegaron a instalar, al no ejecutarse las obras de la desulfuradora, al solicitar la empresa el cierre de estas instalaciones.

El presidente de la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes, “Cholo” Bouza, ha criticado la decisión de Endesa de paralizar las pruebas con biocombutibles y culpar de ello a los transportistas. “La gente lo va a coger por donde es, ya que tratan de culpabilizarnos a nosotros y de echarnos el pueblo encima, pero que no se preocupen, que nosotros vamos a seguir, en donde Endesa tendría que negociar en lugar de desafiar”.

Los transportistas prosiguen con su protesta - FOTO: EFE / Kiko Delgado

El representante del colectivo de transportistas ha incidido en que “nosotros estamos dispuestos a negociar cuando quieran y donde quieran, para llegar a acuerdos”, en donde ha querido dejar claro que “nosotros no hemos tenido cortados los accesos a la central y ciclo combinado, lo que tenemos es bloqueada la salida de las piezas que quieren llevar para Italia”.

“Endesa tiene que tener otra categoría, no puede dedicarse a desafiarnos, en donde tenemos presentadas propuestas, con los sindicatos, y si ellos quieren esta situación se desbloquea de inmediato, pero lo que tienen que hacer es mirar no solo por ellos”, ha trasladado “Cholo” Bouza en declaraciones a COPE Ferrol.