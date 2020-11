Los trabajadores de Siemens Gamesa se vuelven a concentrar este mediodía ante la planta de As Somozas

Los trabajadores de Siemens Gamesa en As Somozas tienen previsto concentrarse en el mediodía de este viernes, 6 de noviembre, durante dos horas, entre las 13,00 y las 15,00 horas, para demandar de la la dirección de la multinacional que se apueste por este centro productivo.

Se trata de la segunda semana consecutiva en la que se desarrollar esta acción de protesta ante la factoría situada en el polígono industrial, en donde con esta acción quieren alerta sobre la posible deslocalización de esta compañía, dedicada a la fabricación de palas para aerogenerador, cuya carga de trabajo finaliza el próximo 20 de diciembre, fecha en la que tienen previsto finalizar el actual encargo de las palas SG-114 que tienen contratadas.

Desde el comité de empresa se pide que se apueste por este centro de trabajo, con la instalación de nuevos moldes, que permitan la fabricación de modelos de aspa de mayor tamaño, que son la que se están instalado de manera mayoritaria en los nuevos parques, debido a que también las máquinas son de una mayor potencia.

RESULTADOS

Esta concentración se realizará al día siguiente de la que la multinacional diera a conocer los resultados económicos de su año fiscal, cerrado en septiembre, en donde ha reconocido perdidas de 918 millones de euros, frente a los beneficios de 140 millones registrados el año anterior.

Antes estos números, el consejero delegado de Siemens Gamesa, Andreas Nauen, aseguró que será necesario acometer “nuevos ajustes en España dentro de la división de eólica terrestre” al estimar que “hay que optar por la rentabilidad sobre el volumen”.

Interpelado sobre la planta de nuestra comarca, ha trasladado que "no puedo adelantar una respuesta sobre As Somozas, pero está claro que para que vuelva a ser competitiva tendremos que tomar decisiones". No obstante, aseguró que antes de tomar ninguna decisión esperarán a conocer las condiciones de las subastas de renovables que está previsto que se realicen en España a partir de 2021.