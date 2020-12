Los trabajadores de Siemens Gamesa de As Somozas exigen respuestas a la dirección

Trabajadores de la planta para la fabricacion de palas para aerogeneradores ubicada en As Somozas, Siemens Gamesa, cortaron en la mañana de este lunes 21 de diciembre el tráfico rodado en la autovía AG-64, en una nueva acción solicitando a la dirección carga de trabajo ante la sequía que ya están viviendo en la factoría.

Durante dos horas, entre las 10 de la mañana y las 12.00 del mediodía la autovía AG-64 permaneció cortada en ambas direcciones, Ferrol- As Pontes y As Pontes- Ferrol a la altura de la entrada de As Somozas, para mostrar su disconformidad con la decisión de la compañía de trasladar la producción a Portugal y desocupar a los trabajadores de la factoría. Además en esta jornada finaliza el contrato para un total de 21 operarios eventuales que no serán renovados y están en peligro alrededor de 220 puestos de trabajo indefinidos. Así lo recordó en los micrófonos de COPE Ferrol Sergio López, presidente del comité de empresa de Siemens Gamesa.

Los trabajadores de Siemens Gamesa As Somozas cortaron la autovía AG-64. FOTO: cedida

Los operarios de la planta que la multinacional Siemens Gamesa tiene en As Somozas cumplieron el pasado viernes 18 de diciembre, una semana de huelga, una medida de protesta que iniciaron para demandar de la empresa carga de trabajo. Aseguran que continurán con esta huelga indefinida hasta que la dirección de la empresa les de una salida a su situación, de momento no hay ninguna respuesta.