Los trabajadores de Siemens Gamesa cortarán la autovía AG-64 a su paso por As Somozas

El comité de empresa de la planta dedicada a la fabricación de palas para aerogeneradores Siemens Gamesa, ubicada en As Somozas, convoca para este lunes 21 de diciembre una nueva acción en la que siguen demandando carga de trabajo.

En esta ocasión cortarán la autovía AG-64 en ambas direcciones, Ferrol- As Pontes y As Pontes- Ferrol a la altura de As Somozas, para mostrar su disconformidad con la decisión de la compañía de trasladar la producción a Portugal y desocupar a los trabajadores de la factoría.

Los operarios de la planta que la multinacional Siemens Gamesa tiene en As Somozas cumplieron el pasado viernes 18 de diciembre, una semana de huelga, una medida de protesta que iniciaron para demandar de la empresa carga de trabajo y la realización de las inversiones suficientes para producir nuevos modelos de pala para aerogenerador, sobre todo de mayor tamaño, que es la tendencia actual del mercado, debido a que las potencias de los aerogeneradores también han ido aumentando en los últimos años.

Los piquetes se han mantenido durante el fin de semana a pesar de que estas jornadas que no son laborales en esta planta, ya que la actividad se desarrolla las 24 horas del día, en tres turnos, mañana, tarde y noche, pero de lunes a viernes.