Los trabajadores de Poligal se sienten “defraudados” al no ser invitada la empresa a la reunión de Madrid

“Una perdida de tiempo, un viaje sin sentido a Madrid y defraudados”. Así ha catalogado uno de los integrantes del comité de empresa de Poligal, Bernardo Cabezal (CIG), la sensación tras el encuentro mantenido en la tarde de este miércoles en Madrid, en la sede del Ministeiro de Industria, ya que a la misma no han acudido los responsables de la dirección de la empresa, tal y como les había trasladado el pasado sábado, 23 de marzo, el candidato a la Alcaldía de Ferrol por el PSOE, Ángel Mato, ya que estos no habría sido invitados, a pesar de lo aseverado por el exsenador socialista.

Cabezal ha trasladado, en declaraciones a Europa Press, que los integrantes del comité de empresa, formado por UGT y CIG, además de varios responsables de Industria de ambos sindicatos “solos nos hemos reunido” con Galo Gutiérrez Monzonís, director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministeiro de Industria y en donde “le repetimos lo mismo que ya habíamos hablado con él el pasado viernes en la reunión que mantuvimos en la sede del Igape en la ciudad de A Coruña” y donde según este responsable sindical “en la reunión no nos han avanzado nada, ya que nos ha trasladado que todavía no había hablado con la empresa, y ha quedado en mantener contactos con el administrado concursal y con la dirección, para que no presente el ERE”, además de “buscar alternativas para Poligal”.

SIN CONTACTO CON LA EMPRESA

El representante de la CIG, al término del encuentro también ha aseverado que “lo que nos anunció Mato no ha tenido nada que ver con la reunión de hoy, no llegando a ser una tomadura de pelo pero poco le falta”, incidiendo en que los responsables del Ministerio de Industria “en ningún momento justificaron la ausencia de la empresa, por lo que damos por hecho que la dirección no estaba invitada, dando la sensación de que la reunión la tenían pactada en estos términos” y que por ello “no entendemos como se puede anunciar que nos vamos a reunir con los propietarios y resulta que ni tan siquiera los invitan”, ha sentenciado.