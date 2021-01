Los trabajadores de Galicia Textil se concentran a las puertas de la fábrica para rechazar los despidos

Alrededor de una treintena de personas se han concentrado en el mediodía de este viernes, 29 de enero, a las puertas de la fábrica que la empresa Galicia Textil tiene situada en Xuvia, Neda, para mostrar su rechazo a los trece despidos que la dirección tiene previsto ejecutar, de una plantilla de 36, tras finalizar sin acuerdo la mesa de negociación que mantuvieron en las últimas semanas patronal y sindicatos.

Unos de los delegados de personal, Jesús Pérez (UGT), ha reiterado, en declaraciones a Europa Press, que “la dirección no ha querido aceptar nuestra propuesta, de tener una salida digna para las personas mayores de 55 años, con un proceso de prejubilación, mientras que el resto iríamos a un ERTE rotativo, algo a lo que se negaron, con la disculpa de que el dueño del grupo, Textil Santanderina, aseguró que no cree en esta medida, cuando curiosamente si ha sido utilizada en otras empresa del grupo y en esta misma hace años, funcionando aquí sin ningún problema”.

NEGOCIACIÓN

Pérez ha acusado a la dirección de la empresa de intentar “condicionar a los que formamos parte de esta negociación, con ofrecimientos velados para presionarnos y hacernos firmar, con maniobras extrañas, algo que a mi no me parece algo normal en una negociación de este tipo, cuando nosotros dejamos muy claro que no íbamos a negociar ningún despido, por ello no hemos firmado nada”.

El delegado de los trabajadores también ha trasladado que van a solicitar una entrevista con el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, “para que nos reciba, ya que en el año 2015 vino aquí a hacerse una foto con el CEO de Textil Santanderina, a decir que esta era una fábrica puntera, de los mejor que había en Europa y ahora que las cosas vienen mal, pues tendría que venir también, a tratar de solucionar el tema”.

En Galicia Textil actualmente se fabrica tejido en crudo, pero ahora el objetivo del grupo es dedicarse a confeccionar un tejido más técnico, con un mayor valor añadido, en donde Jesús Pérez ha detallado que “nosotros nos preguntamos quienes van a dirigir este proyecto, porque desde luego con la dirección actual, no lo vemos factible, en donde a lo mejor aquí lo que pasa es que la dirección general debería de mirar a quien tiene aquí al frente de la dirección de la empresa”, ha apostillado.