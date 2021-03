Los trabajadores en ERTE que ganen menos de 22.000 euros deberán presentar la declaración de la renta

GESTHA (Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda) explica que este año hay que tener en cuenta que existen dos límites por debajo de los cuales desaparece la obligación de presentar la declaración de la renta. Los contribuyentes que ostentan rendimientos del trabajo inferiores a 14.000 euros se encuentran eximidos, independientemente del número de pagadores que tengan. No obstante, el techo que permite no declarar se eleva a 22.000 euros si los rendimientos están satisfechos por un solo pagador, o, si hay varios, el segundo y ulteriores pagadores no aportan más de 1.500 euros.

De esta forma, ya que cobrar un ERTE supone tener otro pagador (el SEPE), habrá que calcular la cuantía de la prestación. “Por su magnitud, esta no será objeto de retención en la mayoría de los casos”, indican los técnicos de Hacienda, pero, “si la prestación es superior a 1.500 euros y si la suma de esta más la retribución pagada por la empresa es superior a 14.000 euros (por ejemplo, un ERTE de 7.000 euros y una nómina de 10.000 euros), el contribuyente estaría obligado a presentar declaración”. Puesto que la retención por parte la empresa será inferior a otros años porque los salarios han sido más bajos y el SEPE, por lo general, no retiene, la declaración podría resultar a ingresar, si el contribuyente no tiene cargas familiares ni deducciones.

REINTEGRO

Los técnicos de Hacienda ponen el foco también en otro problema, que surge en los casos en los que las prestaciones por ERTE excedieron los importes establecidos y el SEPE haya exigido el reintegro al trabajador. Si el reintegro se produjo el año pasado, la declaración del SEPE del modelo 190 habrá consignado las retribuciones y las retenciones correctas, ya que habrá incluido el total de la prestación anual descontando el reintegro requerido. “De esta manera, el borrador de la declaración será el correcto”, recalcan.