Los trabajadores de ElectroRayma solicitan el apoyo del Ayuntamiento de Fene para desbloquear su situación

Trabajadores y representantes del comité de empresa de ElectroRayma se reunieron este jueves por la mañana con los grupos municipales feneses para exponerles la situación que atraviesa la empresa y solicitarles su apoyo con el objetivo de desbloquear una difícil situación económica que amenaza la continuidad de 150 puestos de trabajo en la comarca.

La firma naronesa tiene pendientes de cobrar 4,7 millones de euros debido al desacuerdo de Navantia en cuanto a los sobrecostes de los trabajos efectuados en los AOR australianos. Una deuda que se habría traducido en impagos a Hacienda, con los consiguientes embargos que le impiden a la empresa optar a nuevos contratos públicos, pero también en los primeros impagos de salarios a los trabajadores.

La representación laboral solicitó el apoyo de la corporación fenesa y de otros ayuntamientos para ejercer presión política para que Navantia y ElectroRayma "sienten hablar" y encuentren una solución negociada a la actual situación.

"Los trabajos están ahí, se hicieron, y hubo muchísimas reformas. Hubo que deshacer muchas veces lo hecho para volver a cambiar cosas porque se cambiaban los planos. Somos testimonios de las ampliaciones de obra que hubo. Creemos que se las dos partes quieren, los trabajos pueden tasarse y llegar a un acuerdo. Nosotros no nos metemos tanto en la cantidad que dijo Rayma en su día -los 4,7 millones de euros- pero sí creemos que con un informe externo, con un equipo de peritación, si las dos partes quieren puede solucionarse la cuestión. No hace falta llegar al juzgado ya que allí también se va a hacer una tasación, entonces ¿por que no dar el paso ahora?", pedía esta mañana el presidente del Comité de Empresa de Electro Rayma, Roberto Montero.

Según los trabajadores, el impago de Navantia abocó a la empresa a adquirir deudas "con la Seguridad Social y con Hacienda" que bloquean la posibilidad de optar a nuevos contratos públicos dentro y fuera de los astilleros y que, además, está repercutiendo en las nóminas: "estamos sin cobrar y la empresa está prácticamente en quiebra por los impagos de los buques australianos. Ya teníamos una paga extra aplazada y este mes aún no cobramos, e incluso algunos trabajadores que finalizaron los trabajos en los AOR no se les pagaron los finiquitos", comenta Montero.

Electro Rayma tiene en la zona de Ferrol 150 trabajadores -95 de ellos indefinidos- a los que se añaden otro centenar en la Bahía de Cádiz. La parte laboral denuncia a "falta de sensibilidad" de Navantia con el mantenimiento del empleo. "Están apretando a las empresas de tal manera que no sabemos hasta dónde van a llegar, porque todos los problemas de esto se trasladan a los trabajadores de esta comarca", denuncian desde el comité de empresa.

En el encuentro mantenido en la Casa del Ayuntamiento de Fene, los cuatro grupos con representación municipal -BNG, PP, PSdeG-PSOE e IU- se alinearon de manera unánime con las demandas de los trabajadores. El alcalde, Juventino Trigo, se comprometió a "mediar hasta donde podamos" en la resolución de un problema que también se abordará en el pleno de la Mancomunidad de este lunes, para que sea este organismo "o bien los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón" quien soliciten una reunión urgente con la dirección de la empresa pública.