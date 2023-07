Los propietarios de los terrenos de las Fragas do Eume convocan una manifestaciones el día 13 de julio

Los propietarios de los terrenos de las Fragas do Eume han convocado una manifestación para el día 13 ante la Xunta con el objetivo de reclamar "compensaciones justas" por la "expropiación encubierta" de sus terrenos, en virtud del plan de gestión de este territorio.

La decisión se ha adoptado en una reunión este sábado en A Capela por parte de la Asociación de propietarios de terrenos de las Fragas do Eume, que agrupa a 450 propietarios, con representantes de los municipios de A Capela, As Pontes, Pontedeume y Monfero (no hubo representante del de Cabanas) para abordar las consecuencias del Plan Rector (PRUX) de la Xunta.

A juicio de la entidad, no ofrece "compensaciones justas" para los propietarios de los terrenos, que durante décadas han preservado y contribuido a mantener el parque como está en la actualidad.

En la reunión participaron, entre otros, el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, el de Pontedeume, Bernardo Fernández, y el de A Capela, Manuel Meizoso, (todos ellos del PSOE) que mostraron su apoyo a las reivindicaciones del colectivo, que entiende que el PRUX supone "una expropiación encubierta" de sus terrenos, al no ofrecer compensaciones por la limitación de usos que tendrán los terrenos de su propiedad.

MANIFESTACIÓN EL JUEVES 13

Los propietarios de los terrenos se manifestarán el próximo jueves, 13 de julio, en Santiago de Compostela ante la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia para mostrar la "unanimidad" de las reclamaciones de los vecinos" y reclamar a la administración autonómica que establezca "un sistema de compensaciones negociado con los propietarios", tal como se ha hecho en casos similares en Asturias o Castilla León.

Otro de los temas abordados en la reunión fue la aprobación, por parte de la Xunta, de la Fundación Fragas do Eume, impulsada desde la empresa Ecoener, que cuenta en su Consejo de Administración "con miembros destacados" del Partido Popular como los exministros Eduardo Serra y Ana Palacio y presidida por Luis de Valdivia, y que, según se expresó en la reunión, "podría tener entre sus cometidos la adquisición de terrenos".

Así, advierten de que "contrasta la rapidez con la que la Xunta ha otorgado su beneplácito a la creación de esta fundación con la ausencia de compensaciones a los propietarios en una PRUX que ha tardado dos décadas en materializarse".