Los propietarios de Fragas do Eume siguen reivindicando compensaciones justas por sus terrenos

Los propietarios de terrenos emplazados en el parque natural de As Fragas do Eume se manifestaron este miércoles en Santiago, en las proximidades del Parlamento de Galicia, para mostrar su rechazo al Plan rector de uso y gestión (PRUX) de este enclave natural perteneciente a cinco municipios, A Capela, As Pontes, Cabanas, Monfero y Pontedeume, y que fue aprobado por la Xunta a principios de marzo de este año.

Vídeo Manifestación de los propietarios de terrenos en Fragas do Eume en Santiago de Compostela

La presidenta de la Asociación Parque Natural del Eume, Naturaleza y Desarrollo, María Ángeles Pita Balsa, aseguró, en declaraciones a COPE Ferrol, que los propietarios lo que reclaman es un precio justo, no a 60 céntimos el metro cuadrado, aseguran que el precio mínimo tiene que ser de 92 céntimos, solo el terreno, a lo que habría que sumar la madera.