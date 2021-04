Los propietarios de atracciones de feria demandan a la Xunta un protocolo “para poder trabajar” y aseguran que lo están pasando “muy mal”, debido a la falta de ingresos de la mayoría y el tiempo transcurrido desde que apareció la pandemia sanitaria.

Eladio Silva, propietario de una atracción de coches de choche, residente en Neda, ha asegurado, en manifestaciones a COPE Ferrol, que “nuestra situación está muy mal muy mal, porque estamos totalmente parados y solo es en Galicia”, ya que incide que en otras comunidades se les está dejando trabajar.

“Sales de Galicia, y en Asturias han estado trabajando en Navidades y durante el Carnaval, en Valencia están montado un parque de atracciones y el único sitio en donde no se colocan es en Galicia”, ha detallado Silva.

Un camión con una atracción de feria de coches eléctricos lleva meses aparcada





Este profesional de las atracciones asegura que “yo no pido hacer grandes fiestas con multitudes, pero montar dos o tres atracciones en un ayuntamiento, con un aforo limitado, un horario y un protocolo en donde nos podría supervisar la Policía Local, para de esta manera poder trabajar algo”.

SIN INGRESOS

Ante esta situación, Eladio Silva asegura que “muchos compañeros lo están pasando muy mal porque no hay ingresos, algunos han salido a la ruta, los que tenían el carnet de conducir de camión, pero otros no lo tienen, porque con el negocio que tienen no les hace falta el permiso de camión”.

Silva asegura que “muchos están acudiendo a Cáritas a comer, porque no hay forma de sacar un duro por ningún lado, en donde algunos que estaban cotizado como autónomos tienen una pequeña ayuda de 600 euros, pero esto no llega a nada, mientras que otros no están percibiendo nada, porque el negocio que tenían era más pequeño y no les daba para pagar en invierno y solo pagaban seis meses al año y estos no están recibido nada”.

MONTAJE

Eladio Silva también estima que “si cuando la Xunta levante las restricciones hubiera algún ayuntamiento que nos dejara montar, dos o tres atracciones, sin cobrarnos las tasas, pues podría ser una solución a corto plazo”, en donde incide además que “la mayoría de atracciones funcional con electroválvulas y estos dos años parado….pues vamos a tener que gastar más en reparar”.

Estos profesionales aguardan para poder volver a desarrollar su trabajo





Este profesional de las atracciones de feria asegura que “no sabemos cómo va a acabar todo esto, por la situación que tenemos encima, pero nosotros podríamos trabajar igual que lo está haciendo la hostelería con unas normas que habría que cumplir”.

Por último, recuerdo que el estado de alarma se decreto en marzo de 2020, pero que “nosotros llevamos sin trabajar desde octubre de 2019, tras el verano, justo cuando tocaba de nuevo empezar con la primavera, pues ya no lo hicimos”, en donde destaca que “llevamos por lo tanto un año y medio sin trabajar, y esto no hay empresa que lo pueda soportar”.