Los profesionales, autónomos y empleados del transporte se vuelven a manifestar este miércoles

Los profesionales de la carretera, autónomos del sector forestal, ganadero y agrícola, además de empleados de varios ramos se vuelven a manifestar este miércoles, 23 de marzo, en una nueva marcha que aguardan vuelva a ser histórica, tal y como ya sucedió este lunes.

La movilización está programada para salir a las 10,00 horas desde el polígono industrial de Río do Pozo, en las proximidades de la plataforma logística de Lidl, para discurrir por la FE-12, en dirección a la carretera de Castilla, en Freixeiro, y luego transitar en dirección a Xuvia, para entrar en Neda, continuar por la carretera AC-115, en dirección a Fene, y una vez en este municipio girar a la derecha en dirección a Ferrol, atravesando el puente de As Pías, continuando luego por el polígono de A Gándara y desde allí regresando al polígono de Río do Pozo.

Al igual que en las anteriores movilizaciones, los convocantes hacen un llamamiento a todos los profesionales para que se una a esta nueva marcha, que reclama al Gobierno central que articule medidas para la bajada de los precios de los carburantes.