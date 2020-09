Los mariscadores de Barallobre piden soluciones a las Administraciones ante la escasez de almeja

El patrón mayor de la Cofradía de Mariscadores Santiago Apóstol de Barallobre, en Fene, Jorge López, ha denunciado la situación límite que están viendo todos los mariscadores de la ría de Ferrol, en su gran mayoría dedicado a la recolección de almeja , asegurando que “la ría sea dentro de un mes o de dos va a cerrar, porque ya no tenemos producto para recoger, no tenemos almejas, y aun encima tenemos un parásito”, Parkinsus olseni, “y si cerramos y vamos para casa todavía será peor, en donde ya tenemos muchos socios que no quieren renovar el permex, porque son incapaces de llevar una prestación digna para su casa”.

Dichas manifestaciones las ha realizado López ante el sede del edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, en donde se ha concentrado con un grupo mariscadores pertenecientes a esta cofradía, además de algunos de las agrupaciones de Ferrol y Mugardos (A Coruña) en la mañana de este martes, 1 de septiembre.

El patrón mayor del pósito fenés ha trasladado que tanto la Xunta, a través de la Consellería do Mar, como el Instituto Social de la Marina (ISM), “se pasan la pelota unos a otros, sin dar una solución real, en donde según las condiciones que nos imponen ante un cese de actividad, ni un 5 % de nuestros asociados podrían recibir prestaciones”.

PETICIÓN



Jorge López, en declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración, también ha instado a la conselleria do Mar, Rosa Quintana, una solución, “luego de que manifestara a la prensa, cuando supo de la existencia del parásito, que ella entendía que tenemos al ISM, y que la gente tenía que percibir una prestación, que no podía ir para casa sin nada, algo que me parecía interesante, pera ahora le tengo que recordar que no podemos ir al Instituto Social de la Marina al cese de la actividad, por lo que le pedimos que cumpla con sus manifestaciones y que busque una solución para la ría de Ferrol”.

EN BUSCA DE SOLUCIONES

El patrón mayor de la Cofradía Santiago Apóstol ha trasladado que el colectivo que él lidera “lo que queremos es de una vez por todas saber cual es el problema de la ría, poder atajarlo y poder vivir de un trabajo que además nos gusta, para dar muchos más permisos, ya que si esto funciona en vez de trabajar treinta como lo hacemos ahora podemos trabajar mucha más gente”.

Por último, desde este colectivo ha reclamado “examinar todas las zonas de la ría, a través del Intecmar (Instituto tecnolóxico para o control do medio mariño), para hacer un muestreo de distintas especies y evaluar si tienen Perkinsus olseni o otras patologías”, pero que desde este organismo dependiente de la Xunta “nos dicen, tras pedir catorce muestras de toda la ría, que eso saturaría el laboratorio, a lo que les hemos respondido que este no es nuestro problema y que entonces tendrán que contratar más personal o realizar el estudio en un laboratorio privado, pero nosotros tenemos que saber de una vez por todas cual es el problema de la ría”, ha sentenciado.