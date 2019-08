Los extrabajadores de Poligal piden a los gobiernos central y autonómico que "se pongan de acuerdo"

El que fue presidente del comité de empresa de Poligal, Rafael Souto (UGT), ha reclamando a los gobiernos central y autonómico que "se pongan de acuerdo y se coordinen" para trata de buscar una solución a los 110 trabajadores que han sido despedidos tras presentar la dirección de la empresa, perteneciente al grupo catalán Peralada, concurso de acreedores.

rece que nos están tratando como una pelota de ping pong, de aquí para allá, y lo que les pedimos es que clarifiquen si están trabajando en un acuerdo", ha explicado.

Souto ha hablado así a las puertas del edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, ante el que se han concentrado en la mañana de este miércoles, y en donde se han dado cita una treintena de extrabajadores, ya que todos ellos han recibido la carta de despido.

"Desde la última reunión con el Igape no hemos tenido nuevas noticias, no sabemos lo que están haciendo, no nos informan de nada y estamos igual que hace tres semanas", ha dicho el que fuera representante de los trabajadores, que ha reclamado "conocer cómo está la situación".

También se ha referido a la reunión que han mantenido este martes, 20 de agosto, con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE) , y con el regidor en funciones de Narón, Guillermo Sánchez Fojo (TeGa), encuentro que ha "valorado positivamente", ya que estima que ambos mandatarios "están a favor de tratar de encontrar una solución a este problema y a los trabajadores".