Los camiones del carbón de la central térmica de As Pontes vuelven a bloquear sus dos accesos

Los camioneros encargados del transporte de carbón para la central térmica de Endesa en As Pontes han vuelto a bloquear a media tarde de este jueves, 4 de marzo, los dos accesos a este complejo energético.

Así, han colocado su tráilers de manera que tanto el acceso como la salida a la central es muy complicada para un turismo e imposible para otro camión.

Los transportistas aseguran estar cansados de promesas incumplidas - FOTO: Cedida

Dicha medida de protesta la han tomado, según ha traslado un integrante de la junta directiva de la la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes a COPE Ferrol, “porque estamos hartos y cansados de promesas incumplidas, en donde lo único que pedimos es una transición justa para todos”, al estimar que ellos también son uno de los colectivos perjudicados por el cese de la actividad.

Además, amenazan con no levantar este bloqueo hasta que se les ofrezca una solución, “y esta vez no nos conformamos solo con palabras, queremos las cosas firmadas, ya que de lo contrario los camiones no se mueven”, ha detallado.