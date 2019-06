Los camioneros del transporte de carbón denuncian que llevan dos meses "parados"

El presidente de la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes de García Rodríguez, “Cholo” Bouza, que aglutina a unos 150 profesionales, ha asegurado que “estamos muy preocupados y parados” por la situación generada a consecuencia de la paralización del transporte de este material desde hace unos dos meses, debido a la falta de actividad de la térmica y que han motivado que las instalaciones portuarias tengan almacenado el carbón que no se transporta.

En declaraciones a COPE Ferrol, Bouza ha manifestado que “hemos pasado de estar comprando vehículos nuevos, hace tres o cuatro meses, para poder dar salida al material, a de repente, sin decir nada, ni contar con nosotros, a la paralización total”.

Para tratar el asunto los profesionales de la carretera tienen convocada para última hora de la tarde de este jueves, 20 de junio, una asamblea general de todos los socios en la que “decidiremos lo que haremos a partir del lunes que viene si no tenemos antes alguna solución al problema que estamos sufriendo.”

PROBLEMAS PARA AFRONTAR GASTOS

Bouza ha reseñado que “ahora ya hay gente que no es capaz de pagar la letra del camión, otros no pueden pagar los sueldos, a otros están a punto de cerrarle los créditos y nosotros no tenemos solución”.

Desde la Asociación de Transportistas del Carbón, que agrupa a los profesionales que se dedican a transportar el carbón desde el puerto exterior de Ferrol al parque de carbones de la central térmica de Endesa, ya adelantan que “vamos a salir a la carretera con los camiones e intentar que otros profesionales que lo están pasando también muy mal se unan a nosotros, e intentaremos llegar de nuevo a Madrid, andar toda Galicia y demostrar a quien haya que demostrar, sobre todo a los políticos, que hay que contar con la gente, las empresas y los pueblos antes de hacer lo que se está haciendo aquí”, en alusión a la paralización de actividad que está sufriendo las central térmica de As Pontes en las últimas semanas.

“Cholo” Bouza también ha criticado que mientras “estamos comprando a Marruecos electricidad producida con carbón, los alemanes están con el 50% de producción con carbón, en España, estamos a cero”, incidiendo en que desde su punto de vita “es necesario apostar por las energías limpias, pero hacerlo con sentido, no se puede pensar de hoy para hoy”.

El presidente de la patronal del transporte ha destacado que esta situación, la paralización de las centrales térmicas, “no es solo un problema de los camioneros, es un problema mucho más grave” y por ello ha instado a toda la comarca de Ferrolterra “a hablar”.