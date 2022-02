Los Bomberos de Narón reclaman mejoras salariales, de sus instalaciones y aumento de efectivos

Algunos de los integrantes del colectivo del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Narón han demandado mejoras salariales, de las instalaciones de su base y un mayor número de efectivos.

Así lo ha trasladado Marco Pita, uno de los bomberos, que ha ejercido de portavoz del colectivo en una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este lunes, 7 de febrero, ante la entrada principal de Ayuntamiento, y tras haberse celebrado un pleno extraordinario que ha rechazado las alegaciones presentadas por este colectivo a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Pita ha detallado que días atrás han mantenido un encuentro de trabajo con el concejal de Personal, Pablo Mauriz (TeGa), que se desarrolló “de una manera amigable y donde nos indicó que se va a estudiar la revaloración de nuestro puesto de trabajo a través de la junta de personal, con la que llevamos tiempo intentando hablar y en la que ahora mismo se nos estaba dando un poco de lado”, y que ahora “la junta de personal va a ser la encargada de decidir sin los bomberos vamos a estar valorados”, incidiendo que la diferencia de salario con sus homólogos de Ferrol “está situada en torno al 30%”.

Pita ha detallado que “tenemos muchas esperanzas que la junta de personal haga su trabajo sindical y el concejal nos ha trasladado que en este Ayuntamiento nunca se ha dejado de lado a ningún trabajador”.

INSTALACIONES

El representantes del colectivo de emergencia también ha destallado que es necesario abordar la mejora de las instalaciones que ocupan en el polígono de Río do Pozo, ya que “este servicio ha logrado una dimensión muy considerable, ya que es verdad que se ha dotado al parque de muchos medios materiales, como ropa y vehículos, pero no estaba planificada una infraestructura de parque de bomberos y se nos está quedando pequeña”, incidiendo en que es necesario atajar “alguna deficiencia, que de no ser abordada puede acabar afectando a la salud de los bomberos”, incidiendo que son por tanto “cuestiones de valoración de trabajo, de salario, que en algunos casos no es el suficiente para la tarea que desempeñamos, además de instalaciones”.

A preguntas de los medios de comunicación, Pita ha destallado que son “unas veinte personas, pero tenemos un déficit de personal”, estimando que “deberíamos de ser unos 25 trabajadores”.

RESPUESTA

Tras estas demandas, el concejal de Personal, Pablo Mauriz, ha detallado, en declaraciones a COPE Ferrol, que “desde este gobierno siempre se está dialogando con la representación de los trabajadores, tanto del comité de empresa como junta de personal, en donde los bomberos también tienen un representante y cuya junta de personal aprobó en diciembre, con todos los votos a favor, la negociación que se realizó para los próximos tres años” y que “beneficia a todos los trabajadores de este Ayuntamiento”.

En cuanto a las instalaciones, Mauriz ha asegurado que “no fueron construidas para un parque de bomberos como el que tenemos ahora y ya estamos en negociación con una empresa para buscar una solución para mejorar estas infraestructuras, en donde el parque a nivel material mejoró mucho en los últimos años, y eso fue lo que ha motivado que las instalaciones se vean limitadas en cuanto a su capacidad”.