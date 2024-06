Los ayuntamientos bonificarán el impuesto de bienes inmuebles a propietarios de As Fragas do Eume

Los cinco ayuntamientos de la comarca del Eume que forman parte de As Fragas do Eume, A Capela, As Pontes, Cabanas, Monfero y Pontedeume, han anunciado este sábado que bonificarán el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a los propietarios de terrenos en este parque natural en "compensación a las limitaciones en los usos de los mismos" por las normas del plan rector de usos y gestión.

Representantes municipales han firmado un protocolo que prevé bonificar hasta un 95 % del IBI en A Capela, un acto al que ha acudido el alcalde de esa localidad, Manuel Meizoso (PSOE), y sus homólogos de As Pontes, Valentín González Formoso, y de Monfero, Andrés Feal, ambos también socialistas.

Los regidores de Pontedeume, Bernardo Fernández (PSOE) y Cabanas, Fernando Couce (PP), no han podido asistir, pero sus gobiernos también se han sumado a la iniciativa, que respaldan, de este modo, cuatro ayuntamientos gobernados por el PSOE y uno liderado por el PP.

González Formoso, también presidente de la Diputación de A Coruña, ha recalcado que el protocolo pretende "aprovechar la oportunidad" de la legislación tributaria para bonificar el IBI dentro del ámbito del parque natural.

"Ser propietario en el ámbito de este parque implica a día de hoy tener una serie de condicionantes y limitaciones importantes en los usos de propiedades, por lo que entendemos que estas personas tienen que tener también algún tipo de compensación", ha observado.

MENSAJE A LA XUNTA

Los ayuntamientos quieren "dar ejemplo" con acciones como esta de su competencia que "no van a suponer una cuantía económica relevante, pero sí es una señal de coherencia y compromiso con cientos de personas", ha dicho.

González Formoso ha reclamado a la Xunta "compensaciones por la limitación de usos" que derivó de la aprobación del plan rector de usos y gestión, contra el que el colectivo de propietarios presentó un recurso contencioso-administrativo, admitido a trámite y con una vista prevista para el 2 de julio en un juzgado de A Coruña.

Sobre las ayudas solicitadas, ha aseverado que se "están aprobando en otras comunidades autónomas" y que hay "fondos europeos para ello a través del Fondo de Garantía Agraria de la Unión Europea, pero no se están empleando para este fin".