Los alcaldes de Pontedeume, Monfero, A Capela y As Pontes piden la dimisión de Ángeles Vázquez

Los alcaldes de los ayuntamientos de Pontedeume, Monfero, A Capela y As Pontes han pedido la dimisión de la vicepresidencia segunda y consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, tras la visita que realizó este miércoles, 28 de febrero, a las obras de la carretera de acceso al parque de As Fragas do Eume “avisando solo a los portavoces locales del PP, que están en la oposición, y el alcalde de Cabanas de esa misma formación política”.

Aseguran los regidores, todos del PSOE, que estamos ante “un comportamiento poco democrático y una nueva muestra de falta de respeto institucional por parte de una conselleira que lo que hace es despreciar a los vecinos de Pontedeume, Monfero, A Capela y As Pontes que fueron elegidos en las urnas”, lo que les ha llevado a solicitar “la dimisión de Ángeles Vázquez, no solo por lo de hoy, que no deja de ser un ejemplo casi anecdótico de mal proceder, si no por las reiteradas muestras de desprecio a nuestros ayuntamientos y por su actitud desde hace años en la gestión de As Fragas do Eume”.

CARRETERA

Los cuatro ayuntamientos se preguntan “que cambió para que después de las quejas de James Rhodes en las redes sociales por el lamentable estado de la carretera, la Xunta asumiera sus competencias y realizara las obras, después de muchos meses argumentando que la carretera no figuraba en el inventario de las carreteras y viales de titularidad autonómica”.

Inciden que “después de las declaraciones de James Rhodes, a lo que agradecemos su cariño por nuestra comarca, la Xunta parece que volvió a tener competencias sobre la carretera y hace las obras, curiosamente también justo antes de las elecciones autonómicas”, afirman los cuatro regidores.

Por último, aseguran que “es una vergüenza venir ahora a hacerse unas fotos y no avisar a los representantes de nuestros vecinos, por no hablar del estado en el que siguen estando los puentes del parque o del proceso de tramitación del plan de usos”, lo que les ha valido para incidir que estamos ante “un comportamiento indigno de quien ostenta un cargo público que no merecen los vecinos, una falta de respeto que debería tener consecuencias”.