Lorenzana señala que Sentury no trasladó intención de abandonar el proyecto de As Pontes

La conselleira de Economía e Industria de la Xunta, María Jesús Lorenzana, ha afirmado este miércoles que no tiene constancia por parte de la firma china Sentury de que haya desistido de su proyecto de implantar una fábrica de neumáticos en As Pontes, y ha confirmado que, de hecho, hace solo una semana la empresa aportó una documentación que la administración autonómica le requería.

La conselleira ha hecho estas consideraciones en respuesta a una pregunta presentada, en el Pleno del Parlamento, por el diputado del BNG Xosé Manuel Golpe Acuña.

El parlamentario nacionalista ha trasladado la "preocupación" porque "poco se sabe" de la tramitación de este proyecto, declarado de interés estratégico, y que las noticias publicadas en algunos medios de comunicación hablan de un posible desistimiento de Sentury, que podría "haber desviado los fondos" a una planta igual en Marruecos.

Lorenzana ha señalado que el gobierno gallego no tiene "noticia oficial" por parte de Sentury sobre un desistimiento del proyecto de As Pontes, que prevé una inversión de 531 millones de euros y la creación de 750 empleos. En cualquier casi, ha incidido, dicho proyecto no sufre ningún retraso que pueda ser imputable a la Xunta, que tramitó la declaración de impacto ambiental "en cinco meses".

Además, ha añadido que la empresa aportó el pasado 22 de mayo documentación que le fue requerida, y ha añadido, con respecto a los parques eólicos vinculados a dicho proyecto, que las autorizaciones de construcción dependen de la Administración central.

Finalmente, ha reclamado al BNG que, al igual que hace la Xunta, inste al Gobierno central a devolver la potencia perdida por As Pontes, que se ha visto reducida en la planificación energética del Ejecutivo estatal.