Se levantan las restricciones al consumo de agua potable en Pontedeume

Según informa la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, el agua de Pontedeume ya es apta para el consumo tras levantarse en la mañana de este martes 20 de octubre las restricciones decretadas hace once días, desde el pasado sábado día 10 de octubre.

Aún así, la claridad de las aguas del río Eume podría tardar en recuperarse, unos dos meses si todo va bien, y si las lluvias no complican la situación. Así lo ha afirmó la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, tras la celebración esta mañana de la primera reunión telemática de seguimiento de la problemática detectada en el Eume que impedía que los habitantes de Pontedeume pudiesen consumir agua potable desde hace once días días. Al parecer el cambio de color en las aguas es debido, según el organismo autonómico, a una explotación diferente a lo habitual en el embalse que ha generado el transporte de sedimentos naturales que no entrañaría riesgos graves para la salud y que no será tan fácil de recuperar. Así lo manifestó la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, a los micrófonos de COPE Ferrol.

GASTOS DERIVADOS Y RESPONSABILIDADES

La Xunta de Galicia repercutirá a la empresa que explota el embalse del Eume, Endesa, los gastos derivados de la emergencia del río y del abastecimiento de Pontedeume. Así se trasladó en esa reunión de la Comisión de Seguimiento de la situación, que se celebró por videoconferencia, y en la que se evaluó la turbidez del agua del río Eume y del abastecimiento.

Tras la reunión, la directora de Augas de Galicia se desplazó hasta Pontedeume para supervisar, sobre el terreno, los trabajos que se están realizando en la zona de captación de abastecimiento de agua del río Eume y en la estación de tratamiento de agua potable municipal, donde en el día de hoy comenzó la actuación de la Xunta.

En esta primera reunión de la Comisión de Seguimiento también se informó de la incoación de un expediente sancionador a la empresa que explota la presa por incumplir los requerimientos efectuados por Augas de Galicia y no seguir las directrices de explotación del embalse. Además, se comunicó que se dieron indicaciones a la empresa para que mantenga el nivel de las aguas del embalse en los parámetros normales de explotación y para que adopte las medidas oportunas para reducir la turbidez en el río.

En la reunión de esta mañana participaron, por parte de la Xunta, la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, el gerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira y técnicos de los departamentos de Obras y de Calidad de las Aguas, además de la jefa territorial de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Cristina Carrión, junto con representantes del Intecmar. También participaron los alcaldes de Pontedeume y de Cabanas, representantes de la empresa concesionaria del sistema de abastecimiento municipal y de la empresa responsable de la gestión del embalse.

Reunión telemática de la primera reunión de seguimiento de la situación del Eume. FOTO: Infraestructuras

En el encuentro se evaluó la situación que ha motivado la declaración de emergencia por parte de Augas de Galicia, con la puesta en común de toda la información de la que dispone la Xunta, además de la información municipal, la derivada de la gestión del embalse o la disponible en el campo del patrimonio natural y de los recursos marinos. Se abordaron así, los parámetros de la calidad del agua, el caudal del río y la variación de los niveles del embalse, además de la afición sobre el abastecimiento.

ACTUACIÓN EN LA POTABILIZADORA DE PONTEDEUME

Se dio cuenta de la declaración de emergencia realizada por Augas de Galicia para poder ejecutar de manera ágil las medidas para restablecer el servicio de abastecimiento con garantías, que supondrán una inversión estimada en 1,5 millones de euros.

Después de analizar diversas alternativas, se concluyó que actuar sobre la potabilizadora municipal es la medida más eficaz y rápida para restablecer los parámetros del agua, con sistemas que favorezcan la coagulación y la decantación de las partículas en suspensión.

Por eso la mayor parte de la inversión se destinará a la modernización de la estación de tratamiento de agua potable municipal, que carece de cámaras de mezcla de reactivos y agua bruta y también de tratamientos físico-químicos, además de que dispone de un decantador excesivamente pequeño y con poca capacidad de filtrado.

En la reunión se dio cuenta de las actuaciones que se llevaron a cabo desde uno primer momento para tratar de reducir la turbidez en la estación de tratamiento de agua potable municipal: como la disposición de las barreras de contención en el río que Augas de Galicia estaba empleando en los trabajos de saneamiento que está llevando a cabo en Pontedeume o la aplicación de tratamientos físico-químicos que se emplearon en la potabilizadora para tratar de reducir la turbidez. En los últimos días, desde el pasado viernes, técnicos de una empresa especialista en emergencias ambientales están llevando a cabo una campaña de muestreos ampliando el alcance del seguimiento que se venía haciendo.

Representantes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda constataron, además, que hasta el momento no se detectaron daños en la fauna ni mortandad #piscícola. En todo caso, los agentes medio ambientales siguen haciendo un seguimiento permanente para verificar que no mudan las condiciones ambientales del río y, por lo tanto, que no se produzcan aficiones en los ecosistemas presentes en el canal fluvial.