Las previsiones apuntan a que este lunes nevará en los puntos más altos de Ferrolterra

Las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal arrancarán la primera semana completa del 2021 con una nueva jornada de frío y lluvia, en la que la cota de nieve descenderá hasta los 400 metros y que supondrá que las zonas más altas pueden registrar nevadas, que incluso pueden dificultar la circulación de vehículos.

Según Meteogalicia en su predicción para este lunes, 4 de enero, se esperan cielos cubiertos con chubascos frecuentes en nuestra zona, en donde está prevista nevadas por encima de los 400-500 metros, con bajada ligera de las temperaturas mínimas, con las heladas y la sensación de frío será continua a lo largo del día. El viento será de componente norte con poca intensidad.

Foto de archivo de un camión equipado para la retirada de nieve - FOTO: Diputación de Lugo

PRECAUCIÓN EN LAS CARRETERAS

Con estas previsiones hay que estar atentos a las posibles nevadas en la carretera AC-101, que une As Pontes con Ortigueira, ya que, en muchas de sus zonas, como en el Alto do Caxado, la altitud superar ligeramente los 750 metros, lo mismo que en el Alto da A Faladoira, con más de 600 metros, mientras que, en otros lugares, como el Alto do Marbán, en la parroquia de Seixas, en As Somozas, también se superan los 500 metros, lo mismo que en la zona de Goente, en la carretera AC-564 (Cabanas – As Pontes), que también está por encima de los 500 metros.

Otra zona por encima de los 500 metros de altura sobre el nivel de mar es la autovía AG-64 (Ferrol-Vilalba), a la altura del desvío hacía el polígono de Penapurreria, a la altura de Pena da Revolta.