Las condiciones climatológicas y la falta de productores nos dejan sin pimientos de O Couto

Las condiciones climatológicas y la falta de productores nos están dejando este verano sin apenas pimientos de O Couto. Así lo estima Fran Pico, ingeniero técnico de Agroflor.

“Hay dos factores claros. Uno, cuestiones de meteorología, digamos que no fueron adecuadas para el cultivo de pimientos, provocadas principalmente por las lluvias y por el tiempo oscuro que tuvimos hasta bien entrado el mes de junio” y la otra, “es que nos faltan agricultores que se dediquen o que potencien este sector”.

Flores y plantas a plena producción de pimientos de O Couto - FOTO: Cedida

Según este técnico del establecimiento situado en el polígono de A Gándara, “la falta de productores “es un problema que llevamos arrastrando desde hace unas temporadas, ya que la gente que se dedicó durante bastantes años a la agricultura en invernaderos, pues esa gente se jubiló, no hay relevo generacional, y eso se traduce en que la gente que se va cumpliendo años se retira y no viene nadie detrás”.

“SECTOR DEMONIZADO”

Fran Pico asegura que “yo siempre hablo de mi generación, los nacidos en la década de los años 70, ya que nuestros padres querían que nos dedicáramos a todo menos oficios, y sobre todo el oficio de la agricultura, que no tuvo nunca muy buena prensa, porque es verdad que antes el esfuerzo era sobrehumano”, y que por ello “sobran ingenieros, abogados, economistas…pero falta gente de oficio, como en este caso es la agricultura”.

El técnico de Agroflor asegura que “lo que está pasando mucho, y si nos fijamos, que cuando vayan a comprar un pimiento, una lechuga, una judía, cuando vayan a comprar un artículo en general de huerta, que miren cuál es el país de procedencia”, ya que “nosotros creo que debemos de apostar por la calidad, por los productos que tenemos en el entorno, y no dedicarnos a productos que sean de fuera de aquí, por calidad”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

DE 3.000 A 600 METROS CUADRADOS

En cuanto a la producción de pimientos de O Couto, Pico asegura que “los socios de Agroflor el año pasado plantaron en torno a 3.000 m2 de invernadero y este año se plantaron 600 m2”, lo que lleva a asegurar que “nosotros vemos que la disminución es abismal, porque no hay agricultores y no se puede plantar, no se puede explotar este cultivo, este cultivo como el resto”.

Interior de un invernadero dedicado a producir pimientos - FOTO: Cedida

Además, el pimiento de O Couto “tiene que ser plantado en invernadero, no en exterior”, al estar encuadrado en una IXP (Indicación Xeográfica Protexida), tiene un territorio delimitado por unas latitudes, en el cual se puede plantar” y que de esta manera se logra “evitar lo que son polinizaciones cruzadas”, siendo también necesaria guardar de un año para otro las semillas de muchos de los mejores, “ya que este pimiento tiene como tres lóculos y hay que ir seleccionando la semilla con esas características para que nos salga lo que nosotros buscamos”.

OPORTUNIDAD LABORAL

Por último, Fran Pico asegura que “lo que nos hace falta, sobre todo, son productores”.

Así, detalla que “en Agroflor tenemos socios que son jóvenes, socios que son de mediana edad y socios que son de edad que ya están a punto de jubilarse o algunos ya en proceso de jubilación”, y que “la gente joven que llega aquí a preguntar o que tiene interés por dedicarse a la agricultura, muy poca, ellos mismos dicen que una vida como esta no la pueden tener en otro tipo de trabajo”.

Indica que “esto es un trabajo fuerte tres o cuatro meses al año, ya que “de los doce meses que tiene el año, en esos tres o cuatro meses hacen un poco para todo el resto del año” y que “yo siempre comparo esto al trabajo de las hormigas, que cuando hace buen tiempo recogen el alimento que se llevan al hormiguero para poder vivir el resto del año”.

Entre las ventajas destaca que “los agricultores, ellos mismos dicen que el poder elegir su propio horario, su forma de trabajo, es una ventaja que debemos de valorar”.