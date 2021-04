Las atracciones de feria volverán a funcionar en Galicia desde el viernes

Las atracciones de feria, cerradas a causa de la COVID-19, volverán a funcionar en Galicia desde el próximo viernes, aunque lo harán con los aforos reducidos.









Así lo ha decidido el comité clínico de expertos en la última reunión para evaluar la evolución de la pandemia en Galicia tal y como anunció este miércoles, en rueda de prensa, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.









Con ello, se autoriza de nuevo el funcionamiento de atracciones de feria, aunque su aforo máximo será del 50 por ciento en el caso de aquellas que se disfruten sentados y del 30 por ciento si hay movimiento.

Por otra parte, el comité de expertos ha aceptado también incrementar la cifra de participantes en mercadillos. Concretamente, podrán colocarse el 100 por cien de los puestos en aquellos con menos de 150 autorizados y el 75 por ciento en los que tienen entre 150 y 250 puestos. En los de más de 250 puestos operará el 50 por ciento.









CONGRESOS





Finalmente, otro de los sectores que desde el viernes experimentará un incremento en los aforos será el de los congresos. Más en concreto, se aumenta la cifra máxima de participantes desde 300 a 500 cuando el evento se celebre en interiores.

Los congresos en exterior seguirán teniendo un máximo de 1.000 participantes y será necesario mantener las medidas de prevención y recomendaciones de las autoridades sanitarias en cualquier caso. No obstante, el conselleiro ha explicado que, "si las circunstancias" admiten la posibilidad de que un determinado congreso se sitúe por encima de esta cifra de participantes, podrá hacerse a través de la solicitud de un informe previo a Saúde Pública. Entre los supuestos que ha ejemplificado García Comesaña para esta posibilidad está el que los participantes ya estén vacunados, como es el caso de los congresos médicos.









UNA SITUACIÓN ESTABLE





Galicia continúa en una "situación estable" en relación a la COVID-19, aunque con "repuntes en algunos lugares", como es el caso de la ciudad de Vigo, tal y como ha explicado el conselleiro. No obstante, los datos de incidencia son "buenos", con algo más de 90 casos por 100.000 habitantes a 14 días y 44,9 a siete días, frente a los 230,95 y los 107 de la media nacional, respectivamente.

Vista la evolución por ayuntamientos, el comité clínico del martes decidió mantener en el nivel de restricciones máximas a los municipios de O Grove, A Pobra do Caramiñal, Carballeda de Valdeorras y Cualedro, donde no se puede salir ni entrar, salvo por causas justificadas, la hostelería esta cerrada (salvo comida para llevar o recoger) y están prohibidas las reuniones de no convivientes, tanto en espacios públicos como privados.

Asimismo, el comité también determinó el nivel alto de restricciones en los municipios de Marín, Meaño, Ribadumia, Vilanova de Arousa, Padrenda, Cortegada, O Barco, Rubiá, Lobeira, Muiños, Petín, Meira, Ribeira y Cambre. En este nivel, la hostelería solo puede servir en las terrazas con un aforo del 50 por ciento.

La ciudad de Vigo, que ha registrado una mala evolución en las últimas semanas, pasa a nivel medio, donde también están Trabada, Barreiros, Lobios, Cartelle, Cambados, Catoira, Vilagarcía de Arousa, A Illa, Meis, Sanxenxo, Cangas, Gondomar, Ponteareas, Boiro, Rianxo, Carral, Muxía, As Pontes de García Rodríguez, y Ortigueira. En ellas, el aforo de los locales de hostelería pasará será del 30% en el interior y del 50% en el exterior.

Finalmente, en el resto de municipios gallegos estarán vigentes las restricciones del nivel medio bajo, en los cuales se puede ocupar hasta el 50% del aforo en el interior de bares y restaurantes y hasta el 75% en terraza.