El juzgado desestima las alegaciones presentadas por varios bomberos de Narón sobre la RPT de 2022

El Juzgado de la Contencioso-administrativo de Ferrol ha desestimado las alegaciones presentadas por varios bomberos del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Narón sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del año 2022, por considerar que es conforme a derecho.

Así, once bomberos denunciaron el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de 24 de febrero de 2022, en donde se rechazan las alegaciones presentadas por estos trabajadores a la Relación de Puestos de Trabajo, lo que los llevó al juzgado, que estimó la demanda y que posibilitó la celebración de la vista, en donde los denunciantes aseguraban que esa RPT no contenía “la valoración del complemento específico de sus puestos de trabajo actualizado a las circunstancias reales de desarrollo de las funciones de dichos puestos, pese a haberlo solicitado oportunamente” ante el Ayuntamiento, la cual, aseguran que “no tuvo contestación en tiempo y forma” por lo que tuvo que entenderse desestimada.

Por su parte, desde el gobierno municipal se alegó que “no son conformes a derecho sobre el límite de incremento de la masa salarial, imposibilidad de revisión de valoración por no modificación de los puestos de trabajo y no seguirse el procedimiento establecido”, y que “los demandantes no solicitaron la revisión de la valoración de sus puestos y, por tanto, la RPT para el año 2022”, y que dichas revisiones de sus puestos se presentaron por los recurrentes “desde el 20 de diciembre de 2021 al 31 de enero 2022”, y que por ello, “estas peticiones no podían estar incluidas para el año 2022 en la RPT porque el proceso administrativo de tramitación ya había concluido”,y que así “las solicitudes se tramitaron de cara a la revisión de la RPT para el año 2023, que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de Provincia (BOP) y no ha sido recurrida por los demandantes”. Dicha sentencia, puede ser ahora recurrida.