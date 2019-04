Un juez exime al Ayuntamiento de Neda de pagar una penalización del 25 % por amortizar un crédito

El Juzgado Primera Instancia número 8 de A Coruña ha estimado la demanda presentada por el Ayuntamiento de Neda (A Coruña) contra una entidad de crédito, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), y ha declarado la nulidad del contrato de préstamo de fecha de 20 de mayo de 2008, debiendo las partes restituirse los pagos derivados y condenando a la entidad bancaria al pago de las costas.

El alcalde de este municipio, Ángel Alvariño (PSOE), ha comparecido en la mañana de este martes en rueda de prensa acompañado de la concejala de Hacienda, Ana Rosa Pena, en donde han dado trasladado de dicha sentencia.

El regidor socialista ha detallado que su gobierno decidió llevar ante la justicia un crédito que había sido solicitado en el año 2008 por otro alcalde y corporación, de 572.000 euros, a pagar hasta el año 2025, y que cuando “nos pusimos en contacto con el BBVA para amortizar el crédito nos llevamos la desagradable sorpresa que nos reclamaban para ello una penalización de un 25%”.

DEMANDA EN 2017

Según el regidor la primera de las opciones que se había tomado fue “abrir un proceso negociador con el banco, pero ellos no ceden y nos dicen que tenemos que pagar, por lo que llega la demanda”, destacando “el magnífico trabajo realizado por los servicios técnicos municipales y la asesoría jurídica”.

Fue entonces cuando se plantea en 2017 la denuncia, “que tras un largo proceso ha llegado a su fin, ya que el 1 de abril de este año se nos comunica la sentencia y que no ha sido recurrida a instancias superiores”.

El regidor nedense ha incidido en que “finalmente hemos tenido que pagar 235.000 euros, pero nos hemos ahorrado 75.000 euros de intereses y los 125.000 que nos reclamaban de penalización”, lo que le ha valido para mostrar su satisfacción tras este proceso, y que “lo más importante, que los vecinos de Neda dejan de tener deuda bancaria de forma inmediata”, estimando además que “gane quien gane las próximas elecciones, el nuevo gobierno a su llegada se va a encontrar sin deuda ninguna con ningún banco”.

OTROS AYUNTAMIENTOS PODRÍAN ESTAR AFECTADOS

Por su parte, la concejala de Hacienda, Ana Rosa Pena (PSOE) ha destacado que “esta sentencia es muy importante y nos hemos decidido a hacerla pública porque estimamos que puede haber otros ayuntamiento en nuestra misma situación y que con este fallo pueden emprender nuestro mismo camino”.

La edil socialista ha destacado que en la sentencia el juez estima que “es un producto tan complejo que para poder detectar ese derivado financiero de la penalización debería de tener que ver el contrato un profesional de los mercados de valores” y que se trataría de una información que “se le puede escapar a cualquier secretario o interventor, con un producto muy complejo”.

Pena también ha trasladado que “el abogado del BBVA ya ha comunicado su intención de no recurrir y con ello la sentencia es firme”, al estimar que el no apelar la misma a una instancia superior “se debe a que no les interesa que se pueda crear jurisprudencia mayor, a través de una sentencia de una audiencia provincial”.

Por último, la edil de Neda ha destacado que con este fallo judicial “podemos cancelar el crédito sin el 25% que nos pedían, en donde además nos tienen que devolver los intereses desde el momento en el que se presentó la demanda, cuando nosotros queríamos amortizar todo el crédito, y se les obliga también a pagar las costas.”