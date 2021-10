José Miñones insta a la Xunta a firmar el Protocolo de transición justa para As Pontes

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha instado a la Xunta a que firme el Protocolo de transición justa para As Pontes, tras mantener en la mañana de este lunes, 18 de octubre, en la Delegación del Gobierno, en A Coruña, una reunión de trabajo con los integrantes de la Mesa de trabajo de As Pontes por una transición justa, en que están representados el Ayuntamiento, transportistas, sindicatos, comerciantes y empresarios de esta localidad, y en la que también ha estado presente la subdelegada en A Coruña, María Rivas.

A través de un comunicado, Miñones ha detallado que Galicia es la única comunidad que está pendiente de rubricar este protocolo que permitirá materializar “los convenios compensatorios de los procesos de descarbonización”.

Así, ha detallado que “el compromiso del Gobierno es total y, de hecho, la provincia de A Coruña cuenta con una asignación para afrontar los retos socioeconómicos vinculados a la transición hacia la neutralidad climática”.

También ha detallado que “el objetivo de los convenios de transición justa es crear empleo, garantizar la actividad en las áreas afectadas y fijar población”.

Por último, Miñones reseña que “fue el Ministerio para la Transición Ecológica el que viene de aprobar la concesión de 111 millones de euros del Fondo de Transición Justa para la provincia de A Coruña, en concreto para As Pontes y Meirama (Cerceda)”.

SIN CONCRECIÓN

Por su parte, uno de los integrantes del ámbito sindical que ha estado presente en este encuentro, Alberto Amado (CIG), ha detallado, en declaraciones a Europa Press, que “ha habido poca concreción a esa línea de 111 millones de euros adelantada, ya que la gestión la va a tener la Xunta y en donde no está claro que se pongan en riesgo o no dependiendo de la firma del Protocolo”.

Así, Amado ha detallado que desde su punto de vista “las ayudas que vienen de Europa no están en riesgo, otras si --en alusión a las del Gobierno central--, quedando en confirmarlo a través del Ministerio para la Transición Ecológica”.

El representante de la CIG también ha destacado que “no se nos ha concretizado que tipos de proyectos se pueden acoger, como sería ese reparto, a lo que no se nos ha dado respuesta, con la excusa de que todo ello está pendiente a una reunión técnica entre Ministerio para la Transición Ecológica y Xunta, en donde se nos traslada que el ámbito de actuación será el provincial”.

Alberte Amado ha destacado que si bien el ámbito puede ser provincial, “estas ayudas tienen que ser utilizadas en los territorios más afectados, como es As Pontes y Cerceda”, entendiendo además que “la firma del Protocolo es prioritaria, no entendemos esta dejadez por parte de la Xunta”, interpelando también al delegado del Gobierno “sobre la situación actual de la central térmica de As Pontes, en donde deberá de ser Endesa la que opine, que supone las noticias de compra de carbón, tanto en el ámbito laboral y si tiene afectación esta medida en cuanto al proceso administrativo de cierre”, trasladando el delegado que “el cierre continúa su camino, estando a la espera de la entrega de algún informe por parte de la Xunta, pero que continúa su proceso de clausura”, ha detallado.