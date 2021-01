Javier Losada anuncia la convocatoria de la Mesa de Transición de As Pontes

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, anunció este jueves la próxima convocatoria de la Mesa de Transición de As Pontes ante la decisión hecha pública por Endesa de cerrar la central térmica al considerar que las pruebas de uso de biocombustibles no apuntaban a su viabilidad.

Esta Mesa de Transición de As Pontes reúne la representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de As Pontes de García, la empresa titular de esta central térmica, la Asociación Empresarial de As Pontes y los sindicatos, para planificar acciones conjuntas que aseguren una transición justa en esta zona.

Javier Losada manifestó su indignación por la decisión hecha pública por Endesa de cerrar la central que se ubica en el Ayuntamiento de As Pontes. Considera que la decisión “unilateral” de la compañía “no es de recibo” pues no contó ni con la participación del grupo de trabajo técnico constituido para evaluar la viabilidad de la planta y tampoco tuvo en cuenta los fondos disponibles para facilitar la transición energética desde tipo de instalaciones.

El delegado del Gobierno reiteró el compromiso del Gobierno de España con As Pontes y con la Mesa para el futuro de la comarca, la única con carácter específico, a la que corresponde la elaboración de un Plan de Desarrollo para encontrar alternativas a la actividad de generación eléctrica con carbón tal y como venía desarrollando, entre otras actividades.

Javier Losada recordó que el trabajo conjunto de trabajadores y administraciones fue capaz de dar esperanza a la factoría de Alcoa “y aunque Endesa se encuentra en una situación diferente” considera que el ejemplo de la unidad de acción mostrada en el tema de Alcoa debe encontrar un paralelismo en el caso de Endesa.