Integrantes del PSOE de Narón piden con una concentración ante su sede la readmisión de un militante

Alrededor de una veintena de militantes del PSOE de Narón se han concentrado en la tarde de este martes, ante la sede de la agrupación local, para demandar la readmisión de José López Villar, que ha sido expulsado del partido como militante.

El afectado, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que “esta concentración ha surgido por iniciativa de otros militantes, que están insatisfechos con la situación, en donde llevamos dos años sin asambleas, desde comienzos de este año tampoco tenemos ejecutiva, no se ha nombrado una gestora y ahora llega esto, sin que no haya nadie que dirija el partido, se me da de baja”.

Según López Villar el motivo de su baja como militante “es en teoría mis publicaciones en redes sociales, pero no he publicado ni la más mínima crítica ni al partido ni a compañeros, tocando temas como que la autopista AP-9 es cara, que el tren de FEVE va lento, tiras cómicas y asuntos sin ninguna trascendencia”, ha aseverado.

“Es una escusa realmente para ponerme a un lado, porque fui uno de los candidatos en el proceso de primarias que hubo a finales del año pasado, obtuve un respaldo del 43% de la militancia, y ahora me expulsan”.

PACTO DE GOBIERNO

José López Villar ha asegurado que en el seno del PSOE de Narón “no hay vida política y a pesar de ello se ha firmado un pacto de gobierno con Terra Galega”, que comparten un gobierno bipartito en el octavo municipio de Galicia por número de habitantes, “incumpliendo los estatutos, ya que no ha sido sometido a un proceso de votación, en donde la gente está muy insatisfecha, y por ello están aquí, para darme su respaldo”.

Con respecto a la ejecutiva regional, liderada por Gonzalo Caballero, el militante expulsado ha asegurado que “nada se ha realizado, he enviado un escrito de 37 páginas explicando todo lo que ocurre en Narón, enviándolo también a nivel provincial y a Ferraz, pero no he obtenido respuesta, salvo un escrito enviado desde Madrid diciendo que tenía un plazo de alegaciones, en donde las volví a presentar y nada más me han comunicado”.

Por último, el afectado de Narón ha asegurado que “el PSOE tiene unos procedimientos garantistas para la militancia en donde yo lo único que exijo es que se me respete, al igual que el resto de militantes, y aquí hay quien pervive desde hace doce años en el mismo cargo agarrada a la silla” y en donde ha estimado que “alguien tiene que mover ficha, ya sea en el provincial, nacional o Ferraz, ya que estoy convencido que más pronto que tarde se hará justicia”.