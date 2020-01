Integrantes del colectivo “Enfermeiras Eventuais en Loita” se concentran en el Arquitecto Marcide

Enfermeros y enfermeras se han concentrado este lunes, 13 de enero, desde las 12,00 horas, en el hall de entrada al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, en el marco del movimiento '12 meses, 12 luchas', para denunciar el "bajo ratio" de estos profesionales por habitante, que sitúa a la Comunidad gallega con el "peor tercer ratio".

Así lo ha manifestado una portavoz del colectivo Enfermeiras Eventuais en Loita que ha trasladado que la habitual protesta del día 12 de cada mes a este lunes 13 en enero, en esta ocasión para denunciar que el ratio en Galicia se sitúa en 5,3 enfermeras por cada mil habitantes, mientras que la media española está en 6,5 y la europea asciende a 8,8.

Por ello, con las movilizaciones de este lunes, este colectivo que querido denunciar que el ratio gallego de enfermera por habitante se coloca "muy lejos de la media europea".

En concreto, este colectivo ha puesto como ejemplo el caso de País Vasco, comunidad con "una cifra similar de población de unos 2,7 millones de personas". De este modo, ha contrapuesto que mientras que Euskadi cuenta con 20.359 enfermeras y una media de "siete y pico" por cada mil habitantes, Galicia dispone de 14.040 y una ratio de 5,3.

En este sentido, insisten en la necesidad de crear unas 6.000 plazas de esta categoría "para equipararse al País Vasco". Además, han hecho hincapié por parte de este colectivo en que "hay estudios que relacionan la falta de enfermeras con un incremento de la mortalidad". De este modo, han incidido en que con más personal la "calidad y seguridad sería mayor" para los pacientes.

MÁS MOVILIZACIONES

Enfermeiras Eventuais en Loita ha asegurado que seguirá con las movilizaciones del día 12 de cada mes, "cada día con un motivo importante" y "luchando por ese incremento de ratio".

"No podemos permitir que esta ratio siga siendo de los más bajos del país porque los pacientes gallegos no son pacientes de segunda y se merecen una asistencia sanitaria de calidad y los profesionales no somos quien de ofrecerles en estas condiciones", ha concluido.