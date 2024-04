Inminente inicio del primer curso de formación para el desmantelamiento de la central térmica

Endesa ha firmado un convenio de colaboración con la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de As Pontes para la implementación de un completo programa formativo en el entorno del cierre de la central térmica.

Esta iniciativa es similar a las ya desarrolladas en los desmantelamientos de las centrales de carbón y el programa consta de cuatro ediciones del curso de desmantelamiento de instalaciones industriales, de 200 horas de duración, y lo podrán realizar hasta un máximo de 50 personas por edición. También se organizarán cuatros ediciones del curso de operación y mantenimiento de centrales renovables, de 90 horas y 25 participantes por edición. De este modo, el programa formativo, que se prolongará desde mayo hasta el inicio del año que viene, logrará capacitar para nuevas tareas a 300 alumnos.

INSCRIPCIÓN

El plazo para la inscripción en la primera edición del curso de desmantelamiento de instalaciones industriales, que arrancará el 6 mayo de en As Pontes, se acaba de abrir.

La solicitud para acceder a una de las 50 plazas disponibles para esta convocatoria podrá realizarse dirigiéndose al correo electrónico y al teléfono de las empresas formadoras SGS (es.vigo.tecnos@sgs.com – Tfno. 986494360) y Quirón Prevención (inscripcionescursosdesmantelamiento@quironprevencion.com - Tfno. 639032861) o bien directamente en el Instituto Pontés de Promoción Económica (Oficinas Ayuntamiento de As Pontes).

La formación se realizará en los locales facilitados por el Ayuntamiento de As Pontes. Las tres ediciones restantes del curso tienen previsto iniciarse el 1 de julio (se dividirá en dos partes, dejando agosto libre), el 14 de octubre de este año 2024; y el 13 de enero de 2025.

Tendrán preferencia en la matriculación las personas inscritas en la Bolsa de Transición Justa, compuesta por trabajadores de las contratas habituales de la central térmica cuando estaba en operación. El resto de participantes se priorizarán por el siguiente orden: demandantes de empleo de As Pontes, demandantes de los municipios de A Capela, As Somozas, Cabanas, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Muras, Narón, Ortigueira, San Sadurniño, Vilalba y Xermade, y personas ocupadas residentes en los municipios citados. Si no se cubriesen las plazas disponibles, podrán optar a las vacantes cualquier interesado de estos municipios.

MÓDULOS

El primer módulo de este curso, que comienza consistirá en 60 horas de formación teórica en prevención de riesgos laborales, que permitirá obtener a los asistentes que lo completen el certificado de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), para actuar como recurso preventivo básico. A continuación, se impartirá el segundo módulo, de formación teórico-práctica en tareas relacionadas con el desmantelamiento: trabajos de demolición (40 horas certificadas por la FLC), riesgo eléctrico (8 horas certificadas por la FLC), desmontaje de andamios, manejo de retroexcavadoras y trabajos en espacios confinados, entre otras.

Una vez que finalice el proceso de desmantelamiento de la central, la superficie que ocupaba la instalación quedará disponible para acoger nuevos proyectos industriales. En este sentido, Endesa lleva varios años trabajando en un plan de futuro para la zona, buscando proyectos empresariales interesados en implantarse en los terrenos liberados.

Entre las iniciativas industriales atraídas destaca una planta de biofibras que promoverá Ence, que se ubicará en el actual parque de carbón importado, por donde se iniciará el desmantelamiento de la central. A este proyecto se une el desarrollo de nuevos parques de energía eólica en la comarca con la que se suministrará electricidad a industrias estratégicas para el desarrollo económico del norte de Galicia.