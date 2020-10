Se inician los trabajos de demolición del antiguo depósito de agua del Poboado de As Veigas, en As Pontes

En As Pontes se han iniciado los trabajos de demolición del antiguo depósito de agua del Poboado de As Veigas, una demanda ya casi histórica de los vecinos de esta zona, ya que hace mucho que estas infraestructura no se utiliza.

El depósito lleva muchos años sin realizar las funciones para las que fue construido - FOTO: Mundito Carballo

Los primeros trabajos se iniciaron hace unos días y para poder demoler esta estructura de hormigón se ha contando con una minipala suspendida de una grúa, equipada con un martillo, y manipulada por un operario a través de un mando a distancia.