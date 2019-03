Un incendio forestal arrasó 26 hectáreas en As Grañas do Sor, en Mañón

Un incendio forestal ha calcinado en la noche de este martes al miércoles una superficie de 26 hectáreas, de las cuales 16 eran de monte arbolado y el resto, unas 10, de monte raso.

El fuego se originó sobre las 21 horas en la parroquia de As Grañas do Sor y no fue hasta las 6,15 de este miércoles cuando los equipos de extinción dieron por finalizado su trabajo, en donde en las primeras horas las intensas rachas de viento facilitaron la propagación de las llamas.

En las tareas participaron varias brigadas y motobombas, además de efectivos del GES de Ortigueira.