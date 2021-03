Impiden el acceso a los turnos de mañana de la central térmica y ciclo combinado de Endesa en As Pontes

Los trabajadores del turno de mañana en la central térmica y del ciclo combinado que Endesa tiene en la localidad de As Pontes de García Rodríguez no se han incorporado esta mañana a sus puestos de trabajo, ante el bloqueo existen por parte de los transportistas, al que también se han sumado algunos operarios de auxiliares y de la empresa principal.

En el caso de la térmica la producción eléctrica está paralizada, mientras que en la de ciclo combinado si ha generando con los trabajadores del turno de noche, que han prolongado su jornada.

En la zona de acceso se han desplegado algunas pequeñas barricadas y agentes de la Guardia Civil, sin que se hayan producido incidentes.

Trabajadores de auxiliares y de Endesa en las proximidades del acceso - FOTO: Cedida

El presidente de la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes, (ATCAP), “Cholo” Bouza, ha reiterado, en declaraciones a Europa Press, que “la cosa esta cada vez un poco peor, esta gente no hablar, esta mañana han querido entrar en el ciclo combinado con la Guardia Civil, les hemos dicho que lo podrán hacer a partir de las dos de la tarde, porque así lo acordamos”.

“ENDESA NO HABLA”

Bouza ha criticado que “Endesa no habla, no dice nada y lo que no pueden es intentar entrar a lo bravo y esto está cada vez más enquistando, no por parte de los camioneros, sino que por parte de todos”.

El representante del colectivo de transportistas también ha incidido que “nosotros ya dijimos que teníamos fecha de llegada, pero no de salida”, en alusión al bloqueo que los camiones están realizando ante los dos accesos a la central térmica.