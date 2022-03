La huelga de los transportistas provoca que no se lleve carbón desde el puerto a la térmica de Endesa

La huelga de los transportistas ha provocado que no se traslade por carretera ningún carbón desde el puerto exterior de Ferrol a la central térmica de Endesa en As Pontes de García Rodríguez.

Así lo ha trasladado a Europa Press el presidente de la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes, 'Cholo' Bouza, que ha reseñado que "de momento" no están "transportando nada". "Y una vez que acabe todo esto nos sentaremos y hablaremos, pero por ahora no estamos trabajando", ha reseñado.

El portavoz del colectivo de transportistas ha detallado que "antes de ponerse a funcionar" tendrán "que saber cómo va a quedar el precio del gasóleo", al mismo tiempo que ha estimado que la central térmica "debe de estar a punto de parar". "Yo calculo que debe de tener carbón para funcionar hasta mañana, y después tendrá que parar", ha apostillado.

"HABLAR CUATRO COSAS"

Bouza ha señalado que "una vez que se levante la huelga" tendrán "que hablar cuatro cosas con Endesa y con Pérez Torres", ya que es esta última empresa la que tiene el contrato del transporte del carbón.

"Pero me imaginó que no habrá ningún problema, ya que las relaciones son buenas", ha dicho, sin llegar a concentrar una fecha de cuando pueden retomar su trabajo. "Mientras esté convocada la huelga, nosotros no trabajamos", ha destacado.

Actualmente en el puerto exterior de Ferrol hay acumuladas más de 80.000 toneladas de carbón que aguardan para ser trasladadas hasta As Pontes.