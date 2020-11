Huelga de 24 horas en Siemens Gamesa para demandar a la dirección que apueste por As Somozas

Una amplia mayoría de los empleados que la multinacional Siemens Gamesa tiene en el polígono industrial de As Somozas han secundado este jueves, 12 de noviembre, un paro de 24 horas, afectando a los tres turnos, en donde también se ha celebrado una asamblea, al mediodía, en donde integrantes del comité de empresa les ha trasladado a sus compañeros cual es la situación.

La jornada de huelga se ha iniciado a las 6,00 horas con los operarios de mañana, además de los tarde y noche, finalizando por tanto este paro a las 6,00 horas de este viernes.

Fuentes sindicales consultadas por COPE Ferrol estiman el seguimiento de este paro en algo más del 90%, en donde en la asamblea informativa han participado unas 200 personas.

Asamblea informativa a las puertas de las instalaciones de Siemens Gamesa en As Somozas - FOTO: Cedida

La gran mayoría de los concentrados han portado unas llamativas camisetas amarillas en las que se podía leer en la parte delantera “Non o peche de SGRE As Somas” y en la trasera “Co peche 500 familias a rúa”.

SITUACIÓN COMPLICADA

Desde el comité de empresa se les ha trasladado a los trabajadores que la dirección les ha comunicado que por el momento no se han logrado materializar nuevos pedidos del modelo SG-114 y que además no se quiere apostar por producir desde estas instalaciones otras palas de mayor tamaño, incidiendo desde la parte social que la multinacional no está interesada por apostar por esta planta, a pesar de reseñar que siempre ha cumplido con las exigencias, tanto de producción como de calidad.