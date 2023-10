El hijo de Elisa Abruñedo señala que siempre mantuvo la "esperanza" y pide "justicia"

Adrián Fernández, hijo de Elisa Abruñedo, la mujer que fue asesinada en septiembre de 2013 y que fue previamente violada en el lugar de Lavandeira, en Cabanas, ha reclamado "justicia". Este martes, la Guardia Civil detuvo en Ferrol a un hombre de 49 años como sospechoso de estos actos.

"Yo quiero justicia y que este tipo de gentuza, calaña o mierda que paguen como tiene que pagar, no como hace ahora en la cárcel, estando sanitos, aislados para que no les pase nada y luego para casa", ha expresado, tras conocer el arresto de este vecino de Narón, natural de Vilarmaior, diez años después del crimen.

"Se supone que sí, ya que si lo detienen quiero entender que algo les ha cuadrado, ellos creen que sí --en alusión a la Guardia Civil--, pero hasta que no tengan los testimonios y las pruebas que tienen que hacer, queda en eso", ha manifestado, en relación a si cree que se ha podido detener al culpable.

El hijo de Elisa ha manifestado que siempre ha mantenido la esperanza de que este caso se resolvería. "Yo siempre he tenido esperanza y dije que a cabezón no me gana nadie, algo que saqué de mi familia y siempre quiero llegar hasta el final", ha reseñado Adrián Fernández, que durante esta década ha ejercido en diversas ocasiones como portavoz de la familia.