La Guardia Civil auxilia a dos senderistas en As Fragas do Eume

Agentes adscritos al Seprona, pertenecientes al cuartel de Pontedeume, procedieron al auxilio de una pareja de senderistas que quedaron atrapados en el canal de agua de la antigua central del Parrote.

La propia voz de alarma la dio uno de los auxiliados, quien manifestó que estaban realizando una ruta por As Fragas do Eume, pero que llegados a un tramo de agua se dieron cuenta de que no lo podían atravesar, porque uno de ellos no sabía nadar, y que tenía miedo que se hiciera de noche.

Por todo ello la patrulla del Seprona inició una ruta con dirección al embalse del Eume, pudiendo localizar a la pareja a las 3,00 horas de la madrugada en la noche de este domingo al lunes, mojados hasta la cintura.

Seguidamente, evacuaron a la pareja por la parte seca del canal, con la dificultad de que una de los senderistas tenía miedo de poderse caer, por lo que regresó hasta el punto de partida agarrada a un componente de la Guardia Civil.