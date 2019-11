El grupo de crisis de As Pontes pide al Ministerio de Transición Ecológica que convoque la mesa de Endesa

El grupo de trabajo local de As Pontes por una transición justa, ha pedido al Ministerio de Transición Ecológica que convoque la mesa de Endesa tras la publicación este martes, en el diario “La Voz de Galicia”, de que la las pruebas realizadas, durante los último mes, en la central térmica de As Pontes con biocombustibles, no son satisfactorias, al mismo tiempo que han criticado, a través de un comunicado, “las formas empleadas por Endesa y el fondo de sus actuaciones”.

Así, aseguran que “ante este movimiento inesperado de la empresa, no respetando las decisiones adoptadas en la reunión de trabajo celebrada en el Ministerio de Transición Ecológica, el pasado 2 de octubre y en la que estuvieron presentes todos los actores implicados en la búsqueda de alternativas viables para la central térmica de As Pontes -Ministerio de Transición Ecológica, Xunta, Ayuntamiento de As Pontes y Endesa,- para dar a conocer los resultados de las pruebas de los trabajos de hibridación de combustibles.

Desde el grupo de trabajo local, se solicita al Ministerio de Transición Ecológica, la convocatoria urgente de la mesa de trabajo con Endesa, en la que también estén presentes la Xunta y el Ministerio.