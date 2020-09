Gonzalo Caballero acusa al Gobierno de la Xunta de “improvisación e inacción” ante el inicio de curso escolar

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha acusado al Gobierno de la Xunta de aplicar políticas de “improvisación, inacción, falta de compromiso y de fondos económicos para poder dar ayudas a los ayuntamientos para la puesta en marcha del curso escolar”, además de reclamar “una Consellería de Educación que ofrezca soluciones a los problemas de la comunidad educativa frente a una forma de hacer política que se muestra de forma improvisada, cuando hubo que aplazar el inicio del curso escolar en los centros de Formación Profesional o Bachillerato, en los que tenían que estar empezando ya las clases”.

Dichas manifestaciones las ha realizado Caballero en Cedeira, en las proximidades del CEIP Nicolás del Río, localidad en la que ha estado acompañado por su alcalde, Pablo Moreda (PSOE).

“Queremos decirle al presidente de la Xunta que se involucre plenamente con la comunidad educativa, que necesitamos tener una calidad educativa para todos y que, en aquellos lugares en donde no se hacen las cosas, tienen que ser los propios profesores y las autoridades locales los que las realicen”, ha reseñado el también diputado autonómico, que ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación que “Feijóo cambio el conselleiro, pero no tomó las decisiones necesarias y todavía habla ahora de colocar mamparas en los institutos, pero no habla de una mayor contratación de profesores”.

CONTRATACIONES

Gonzalo Caballero ha destacado que para “poder bajar la ratio de número de alumnos lo que es necesario es tener un nivel de contratación de profesorado extraordinario, habiendo llegado 93 millones de euros de fondos desde el Gobierno de España a la comunidad de Galicia y podrían tenerse contratado 2.200, tal y como hizo en Castilla-La Macha, y aquí Feijóo no da cuentas y existe una gran duda”.

Por su parte, el regidor de Cedeira, Pablo Moreda, ha destacado que desde la administración local “tenemos que asumir con nuestros propios fondos algunas tareas que les corresponde a la Xunta”, incidiendo en aspectos como “la desinfección de los centros”.

El alcalde socialista ha abundado en que “nosotros no vamos a dejar nunca abandonados a nuestros escolares, vamos a asumir esas competencias que no hace la Xunta, con el refuerzo del personal”, además de agradecer “a los profesores por el trabajo que han realizado y siguen haciendo”.