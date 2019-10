González Formoso destaca el compromiso de la ministra de Transición Ecológica de “buscar alternativas”

El alcalde de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), Valentín González Formoso (PSOE) ha valorada como de “positivas” las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que “confirma que se están buscando alternativas de funcionamiento a la central térmica, que hay una apuesta por utilizar otros biocombustibles, sin excluir al carbón de forma inmediata, y reconocemos la frase que dice la ministra de que en cualquier caso no se va a parecer a la central que venimos conociendo en las últimas décadas”, algo que según Formoso “es evidente, cuando funcionaba a pleno rendimiento con carbón, sus cuatro grupos y durante 8.000 horas al año, algo que no va a ser así por el precio de la tonelada de CO 2”.

CONCLUSIONES

Dichas manifestaciones las ha realizado González Formoso en una visita realizada en el mediodía de este lunes, 28 de octubre, a la empresa Arteixo Telecom, situado en As Pontes y en donde ha estado acompañado por el presidente de Renfe, Isaías Táboas y por el secretario de Estado de Industria, Raúl Blanco.

El también presidente de la Diputación de A Coruña ha destacado que el siguiente paso será “ver las conclusiones de las pruebas que se están realizando”, en alusión a la utilización de carbón y biomasa como combustible, pero que “en cualquier caso el saber que la máxima responsable del Estado en transición ecológica reconoce que se están buscando alternativas en la central, nos da una esperanza que no debemos de perder” y que “ese compromiso es el que va a medir la confianza o la desconfianza de los ciudadanos”, ya que ha estimado que “hay que buscar hasta el último momento, pelear y poner todas las opciones encima de la mesa y comprometerse con buscar una viabilidad alternativa a este central y que es lo que exige como mínimo los ciudadanos”.

En cuanto a las instalaciones de Arteixo Telecom, González Formoso ha destacado que se trata “una empresa puntera, que trata servicios tecnológicos a empresas vinculadas a Renfe, y en la que tenemos mucha esperanza en un país que necesita reforzar su apuesta tecnológica”.

FIBRA FORESTAL

Por su parte, el secretario de Estado de Industria, Raúl Blanco, ha asegurado que “seguimos trabajando con el alcalde, por eso estamos hoy aquí, por el futuro industrial de As Pontes, en el ámbito del futuro de la fibra forestal ya iniciamos un grupo de trabajo el mes pasado, hoy hemos tenido otra reunión, y por tanto seguimos adelante para atraer inversión y futuros proyectos industriales a este municipio”, ha reseñado.