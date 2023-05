Gómez Besteiro destaca en Fene la apuesta del Gobierno por "impulsar la construcción de viviendas públicas"

El socialista José Ramón Gómez Besteiro ha destacado la apuesta del Gobierno central por "impulsar la construcción de nuevas viviendas públicas", al tiempo que ha incidido la necesidad de "desarrollar esos nuevos suelos, para gente que lo necesite, es decir, los jóvenes".

El delegado del Gobierno ha atendido a los medios este martes el municipio de Fene, donde ha estado acompañado por el candidato del PSOE a la Alcaldía de esta localidad, Joaquín Ayala, y por otros de los miembros de su lista electoral.

Previamente, Gómez Besteiro ha estado en Ares (A Coruña), donde ha visitado con el regidor, Julio Iglesias (PSOE), algunas de las actuaciones impulsadas "gracias a los fondos de recuperación del Gobierno central en infraestructuras, eficiencia energética o de rehabilitación de viviendas".

Desde la comarca de Ferrolterra, el exsecretario xeral de los socialistas gallegos ha subrayado la adquisición de terrenos aprobada este martes por el Consejo de Ministros para construir vivienda pública en Ferrol en suelos de Defensa como los de Sánchez Aguilera.

NAVAL Y AYUNTAMIENTO

En el caso de Fene, el socialista ha destacado actuaciones "en la industria naval que van a suponer una inyección muy importante de empleo público", además de apuntar que es necesario que desde la Administración local "se ponga a disposición de la Xunta los terrenos para la construcción de un nuevo centro de salud para que se ejecuten esas obras".

Por último, Besteiro ha recordado que en el encuentro mantenido hace unos días con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fueron abordadas inversiones y aportaciones que "manda" el Gobierno de España a Galicia y que considera importante que "no se pierdan" y que, por otro lado, "no sirvan de excusa por parte de la Xunta para no hacer ese esfuerzo necesario para sacar adelante todo ese tipo de obras".

Por su parte, Ayala ha recordado que octubre de 2021 la Xunta aprobó construir un nuevo centro de salud todavía pendiente de construir. "Estamos todavía sin haber entregado los terrenos por parte del Ayuntamiento", ha aseverado antes de incidir en que "ya pasó el suficiente tiempo como para tener dichos terrenos a disposición de la Xunta".

El candidato socialista a la Alcaldía de Fene también ha destacado que en esta zona "hay problemas recurrentes, como inundaciones cuando se dan lluvias intensas, que los vecinos están soportando y a los que se les mete el agua en comercios, aparcamientos y viviendas".