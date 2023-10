Goente, en As Pontes, celebra este domingo su feria anual del queso y miel

La parroquia de Goente, en As Pontes, acogerá el próximo domingo, 8 de octubre, la XIII edición de la “Feira do Mel e Queixo”, una propuesta que tiene como objetivo poner en valor dos de los productos esenciales de la gastronomía del municipio.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de As Pontes, en colaboración con la Casa do Mel de Goente y Queixerías do Eume, situada en A Faeira, tiene como objetivo dar a conocer y poner en valor los productos locales agroalimentarios diferenciados, así como fomentar su consumo, siendo además una oportunidad para que las personas visitantes puedan apoyar, de forma directa, a un sector económico que comporta importantes oportunidades de desarrollo para el medio rural.

La feria comenzará a las 10,00 horas, con la apertura de los puestos de miel y queso de productores locales y llegados desde diferentes puntos de la geografía regional, así como de los puestos de artesanía y alimentación.

A partir de las 12,00 horas se celebrarán dos talleres, uno infantil de cocina y otro sobre huertos para abejas, que tendrán continuidad a partir de las 16,00 y hasta las 18,00 horas.

A las 12,30 horas comenzará una degustación de pinchos elaborados a partir de los quesos do Eume y miel de Goente.

Al mismo tiempo, se habilitará un servicio de comidas para lo público asistente, a través de una pulpería y actuaciones musicales, además de un espectáculo de zancudos y de malabares que amenizarán la feria durante todo el día.