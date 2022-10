Goente, en As Pontes, acoge este fin de semana una nueva edición de su Feria de la miel y queso

La parroquia de Goente, en As Pontes, acogerá este fin de semana una nueva edición de su ya tradicional Feria de la miel y el queso, una propuesta que tiene como objetivo poner en valor dos de los productos esenciales de la gastronomía del municipio.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de As Pontes, en colaboración con la Casa do Miel de Goente, Queixerías do Eume y Gandeiría Roidiz, busca, según la concejala de Turismo, Elena López (PSOE) “difundir y potenciar productos agroalimentarios diferenciados, fomentar el consumo de los productos locales, crear un espacio de debate sobre el sector en el que analizar las nuevas tendencias del mercado y ofrecer un flujo de información entre personas productoras y consumidoras”

Así, el sábado, 8 de octubre, se desarrollarán unas jornadas técnicas en las que desde las 10,00 horas, Benigno Balseiro, charlará sobre la adaptación al cambio climático y selección en la apicultura.

A las 11,30 horas, Jaume Calambre hablará sobre las oportunidades y retos a los que se enfrenta la apicultura ecológica y ya por la tarde, a las 17,00 horas, se celebrará una mesa redonda, moderada por Teresa Molina, de la Ganadería Roidiz sobre el origen de la leche que llega a las personas consumidoras.

DOMINGO

El domingo, a las 10,00 horas, comenzará la jornada con la apertura de los puestos de miel y queso de productores locales y llegados desde diferentes puntos de la geografía gallega así como de los puestos de artesanía y alimentación.

A partir de las 12,00 horas se celebrarán dos talleres, uno de elaboración de panes con queso del Eume y aguamiel y otro plantas para cuidar a las abejas, que tendrán continuidad a partir de las 16,00 horas y hasta las 18,00 horas.

A las 12,30 horas comenzará una muestra de la mano del cocinero Antonio Díaz, una propuesta a través de la que el Ayuntamiento de As Pontes quiere poner en valor a calidad, la versatilidad y las potencialidades del queso y la miel local, por medio de diferentes degustaciones. Al mismo tiempo, a partir de las 13,00 horas, se habilitará un servicio de comidas para lo público asistente a través de una pulpería.